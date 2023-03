Dobrak Penjualan Mobil Awal Tahun, IIMS Disusul GJAW 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah IIMS 2023 resmi ditutup, parade pameran otomotif awal tahun berlanjut dengan perhelatan Gaikindo Jakarta Autoweek atau GJAW 2023 yang digelar mulai 10 – 19 Maret 2023.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan pameran yang digelar oleh pihaknya akan menjadi ajang meluncurkan produk otomotif terbaru.

"Pameran GJAW yang dilakukan pada awal tahun merupakan salah satu ajang untuk menyampaikan produk Otomotif terbaru, apalagi produk otomotif bisa dikatakan produk yang mirip dengan produk lifestyle,” ungkapnya dalam keterangan, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut, menurut Kukuh, pelaksanaan GJAW akan menjadi tongkat estafet untuk meneruskan tren positif pada penjualan kendaraan bermotor roda empat (R4) pada tahun sebelumnya.

“Dari tahun ke tahun senantiasa selalu ada pembaharuan baik model maupun berbagai macam fitur-fitur yang ada, dengan pencatatan Ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh 5,32 persen pada tahun lalu, pelaksanaan pameran GJAW akan menjadi sinyal positif untuk capaian penjualan kendaraan bermotor domestik di awal tahun,” tambahnya.

Kemudian, dalam pameran ini santer dikabarkan menjadi momen peluncuran harga dari mobil kembar Toyota dan Daihatsu, yakni All New Agya dan All New Ayla. Tak hanya itu, pabrikan otomotif Jepang lainnya, Suzuki juga kemungkinan akan meluncurkan harga Grand Vitara yang sebelumnya meluncur pada IIMS 2023.

Selain ajang peluncuran mobil baru, pameran ini juga bertepatan dengan momen sebelum bulan puasa dan menuju Hari Raya Idul Fitri. Tentunya, bertepatan dengan momen ini pengunjung yang ingin berburu mobil baru akan diguyur promo menarik pada perhelatan kali ini.

Sebagai informasi, sudah ada 11 produsen otomotif yang sudah dipastikan hadir pada acara kali ini mulai dari BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Tak hanya itu, dalam perhelatan GJAW yang berlangsung berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC). Terdapat inovasi berupa suguhan hiburan konser musik dengan line up artis ternama nusantara, seperti Ahmad Dhani, Noah, Trio Lestari dan masih banyak lagi.

Baca Juga : Kijang Innova Zenix Dominasi Penjualan Mobil Hybrid Januari 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News