Daihatsu All New Ayla Meluncur Hari Ini, Berapa Harganya?

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan LCGC terbaru dari Ayla di Indonesia dengan membawa beberapa pembaruan dari generasi sebelumnya. Namun, Daihatsu belum mengumumkan ke publik untuk harga jual Ayla model terbaru.

Presiden Direktur PT ADM Yasushi Kyoda, mengatakan bahwa selama 10 tahun Daihatsu Ayla mengaspal di Indonesia. Resmi hari ini, All New Agya mendapat pembaruan dari pabrikan mobil asal Jepang tersebut.

"Kami dengan bangga mempersembahkan LCGC Hatchback terbaru kami, All New Astra Daihatsu Ayla Model terbaru yang berubah total dengan mesin dan transmisi baru," kata Kyoda dalam peluncuran All New Ayla di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Generasi terbaru Ayla ini mengusung tampilan lebih gagah dibanding sebelumnya. Hal tersebut nampak dari headlamp lebih tajam dan grill lebih tegas membuatnya tampak lebih sporty.

Untuk dapur pacu, All New Ayla menggunakan mesin 1.200 cc dengan peningkatan pada performa berkendara yang halus sekaligus efisiensi bahan bakar yang merupakan sebuah ciri khas dari mobil LCGC.

Adapun, Daihatsu Ayla telah terjual lebih dari 268.000 unit di indonesia sejak diperkenalkannya pada 10 tahun lalu. Kyoda menegaskan bahwa produk terbarunya ini merupakan hasil pengembangan dan riset tim Daihatsu di Indonesia.

"Mobil ini orisinil buatan Indonesia tidak ada di Jepang. Khususnya selama masa pandemi pengembangan dari Ayla ini tidak mendapatkan dari Jepang. Jadi di sini perlu disampaikan kalau ini adalah hasil kerja keras engineer kami dan produk dari Astra Daihatsu Indonesia,” tegas Kyoda.

Sementara itu, kompak dengan kembarannya All New Agya yang diluncurkan dua hari sebelumnya. Produk teranyar Daihatsu ini minim informasi dan banderol harga.

Saat dikonfirmasi mengenai peluncurannya detail informasi ke depan. Marketing Director PT ADM, Sri Agung Handayani, masih menutup rapat informasi tersebut, termasuk bocorannya di pameran otomotif IIMS 2023.

"Ini peluncuran produk saja ya, soal detail lain termasuk harga dan sales, nanti kami umumkan secara terpisah," ungkap Agung.

