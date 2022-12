Intip Rahasia Sukses MG Tahun Ini dan Strategi 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA –MG Motor Indonesia menorehkan sejumlah catatan positif pada 2022. MG terus berupaya untuk menjadi game changer dan meningkatkan layanan bagi pengguna.

Berkaca dari pengalaman tahun ini, MG optimistis menghadapi tahun 2023 termasuk dengan menghadirkan beberapa model baru dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Arief Syarifudin, Marketing & PR Director MG Motor Indonesia mengatakan hingga sejauh ini MG telah berhasil menjadi merek otomotif dengan value yang sangat kuat, target pasar dan audiens yang jelas, serta produk-produk yang meredefinisi ekspektasi pecinta otomotif Tanah Air.

“Terima kasih banyak kepada seluruh pecinta otomotif dan pengguna MG di Indonesia untuk respons yang sangat positif, sehingga MG dapat meneruskan kiprah suksesnya di Tanah Air,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/7/2022).

Arief menjelaskan terdapat tiga kekuatan MG pada 2022 yang membuat kendaraan MG diterima konsumen Indonesia. Pertama, MG lebih dekat dengan konsumen di Indonesia.

Dia menjelaskan melalui berbagai pola komunikasi dan penetrasi digital, MG melakukan gebrakan yang berbeda dan unik sehingga semakin eksis di pasar otomotif Indonesia. MG telah melakukan berbagai aktivitas eksibisi untuk menunjukkan line up MG di hampi 500 pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia.

“Kami memperlihatkan kecanggihan produk seperti SUV MG HS & New MG ZS, sedan four door coupe MG 5 GT serta beberapa line up mobil listrik New MG ZS EV, MG 5 EV yang dapat di uji coba oleh konsumen secara langsung,” paparnya.

MG juga melakukan aktivitas jemput bola dengan memberikan experience test drive kepada konsumen dengan mengadakan program residential test drive, di mana konsumen dengan mudah bisa merasakan berkendara ala Inggris di seluruh line-up yang ditawarkan oleh MG.

MG juga aktif ambil bagian dalam berbagai ajang international autoshow di Indonesia. Pada Maret 2022, showcasing interior MG 5 GT digelar di Senayan Park dan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW).

Harga sedan coupe 4 pintu ini mulai Rp339,9 juta. Pada ajang IIMS, MG juga memenangkan penghargaan Best EV Concept Car untuk MG 5 EV serta Best Booth Design Award.

Kedua, MG menghadirkan layanan purna jual yang prima. Selain memberikan produk yang berkualitas, MG juga sangat peduli dengan layanan purna jual. Salah satunya melalui program program MG #LebaranMudahMudik yang memastikan kendaraan yang sudah dimiliki konsumen dalam keadaan prima saat dibawa berkendara menuju kampung halaman masing-masing.

Hal itu tercermin pada layanan after-sales yang bernama MG CARE 34 Inspection Point. Tidak lupa juga, garansi yang diberikan MG selama 5 tahun dan layanan gratis untuk biaya perawatan mobil untuk 4 tahun/50.000 km termasuk suku cadang dan jasa, yang membuat seluruh konsumen MG merasa nyaman dan tenang karena kesigapan MG menyediakan layanan purna jual tersebut.

Ketiga, MG lebih dekat dengan millennials. Kedekatan MG itu nampak melalui kolaborasi antara MG dengan seniman visual Indonesia, Muklay, melahirkan mobil MG 5 GT edisi Muklay pada Juli 2022. Kreasi ini mengusung 10 karakter unik yang merepresentasikan budaya dan gaya anak muda.

Muklay bukanlah satu-satunya artis yang berkolaborasi dengan MG tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, sebulan kemudian MG menggandeng 77 seniman visual Indonesia yang tergabung dalam komunitas Doodle Art Indonesia untuk menggambar doodle bertema Nusantara di mobil listrik MG 5 EV. Tema tersebut dipilih untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-77.

Karya mereka dipamerkan di GIIAS 2022, sementara inisiatif kreatif ini dianugerahi penghargaan dari MURI sebagai The Most Doodle Painting in Electric Vehicle. Pada ajang tersebut MG sekaligus mengenalkan MG New ZS EV dan MG Extender dengan mengusung tema Evolution Forward. Keduanya sukses menyedot perhatian para pengunjung di sana.

Pada tahun ini, MG juga meraih sejumlah penghargaan seperti ditasbihkannya MG 5 GT sebagai Favorite Passenger Car Sedan pada ajang GIIAS Series. Selain itu, pada November 2022, MG meraih penghargaan Total Cost of Ownership (TCO) untuk kategori Medium SUV dari GridOTO Award 2022.

Arief mengatakan MG terus berkomitmen untuk memberikan layanan purna jual yang baik bagi konsumen. Menurutnya, perhatian kepada layanan purna jual merupakan bentuk tanggung jawab dan apresiasi kepada konsumen.

“Kami ingin memastikan kondisi kendaraan para pengguna MG tetap prima, dengan pengeluaran yang tetap terjaga, lewat layanan MG Care,” tambahnya.

Selain urusan otomotif, tahun ini MG juga melanjutkan dukungannya kepada sektor pariwisata. Melalui campaign #MGDiscoverIndonesia untuk mempromosikan destinasi-destinasi Nusantara, MG mendorong para pengendaranya berburu berbagai hidden gem di kota-kota tanah Air seperti Bandung, Medan, dan Surabaya.

Strategi 2023: Model Baru, Kendaraan Listrik dan Dealer

Untuk strategi 2023, Arief mengatakan MG ingin lebih mendekatkan diri kepada target pasar utamanya, yakni milenial dan Gen-Z.

“Kami ingin menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin mengejar mimpi dan passion-nya dengan semangat Go Beyond and Make Possible,” tuturnya.

Tahun depan, MG akan meluncurkan mobil baru dari lini SUV dan EV. Namun, Arief masih enggan memberikan bocoran lebih detail.

“Rilisnya awal tahun, dan yang jelas tetap mengusung konsep desain BRIT DYNAMIC serta terdepan di kelasnya,” tutur Arief seraya kemudian menutup rapat detailnya.

Arief melanjutkan MG juga konsisten menempatkan after sales service sebagai prioritas. MG telah melakukan berbagai persiapan untuk terus meningkatkan kualitas dealer 3S demi menyajikan pelayanan excellent bagi konsumen Tanah Air.

MG juga akan terus mengembangkan kolaborasi dengan para dealers lewat rencana perluasan area dan tipe layanan yang mengusung konsep baru yaitu 4S atau Sales, Spareparts, Service, dan satu hal yang baru, Style.

“Tahun depan kami akan meresmikan konsep dealer 4S di beberapa kota yang mencakup penjualan, penyediaan suku cadang, serta layanan servis dan tempat yang menunjang gaya hidup para konsumen MG sehingga lebih nyaman, memadai, dan memuaskan,” katanya.

Rendi Radito, Sales & Network Director MG Motor Indonesia menambahkan meski ada kekhawatiran kalangan pelaku industri bahwa pasar otomotif akan melambat karena situasi dunia yang dibayangi resesi, MG tetap optimistis.

“Berkaca pada dinamika pasar mobil tahun ini, MG tetap berhasil menjadi game changer di Indonesia. Kami berhasil membukukan penjualan yang sangat baik, dan data GAIKINDO memasukkan sedan MG ke dalam daftar top 2 sedan terlaris di Indonesia dari Juli sampai Oktober 2022,” imbuhnya

