Brio Jadi Mesin Penjualan Honda, Tembus 46 Persen pada September 2022

Bisnis.com, JAKARTA – All New Honda Brio menjadi tulang punggung penjualan ritel PT Honda Prospect Motor (HPM) dengan kontribusi sebesar 46 persen pada September 2022.

Honda telah mencatatkan peningkatan penjualan ritel sebesar 18,2 atau sebanyak 12.977 unit pada September, dibandingkan bulan sebelumnya yakni 10.983 unit.

Lebih jauh, dari sisi penjualan ritel All New Honda Brio menjadi tulang punggung, terjual sebanyak 6.009 unit dari total penjualan. Pada posisi kedua diikuti oleh unit All New Honda HR-V yang terjual sebanyak 3.003 unit dengan kontribusi penjualan ritel sebanyak 23 persen. Ketiga, disusul All New Honda BR-V dengan mencatatkan penjualan sebanyak 2.358 dan kontribusi sebanyak 20 persen.

Secara keseluruhan, All New Honda Brio sudah berhasil terjual sebanyak 41.778 unit pada periode Januari - September 2022. Lalu, Honda HR-V sudah berhasil terjual sebanyak 16.745 unit, sedangkan Honda BR-V secara total telah terjual sebanyak 16.915 unit.

Adapun, untuk Honda HR-V dan BR-V bulan ini telah mencatatkan rekor penjualan tertingginya pada periode Januari – September 2022.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy membeberkan alasan pencapaian ini bisa diraih Honda berkat penjualan Honda yang sudah menunjukan tren pertumbuhan positif yang disebabkan oleh penyegaran produk yang telah dikeluarkan serta didukung oleh aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal.

“Penjualan Honda saat ini telah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik karena didukung penyegaran produk-produk kami dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali meningkat,” ujar Yusak dalam keterangan resmi, Selasa (18/10/2022).

