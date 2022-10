Rekor! Honda (HPM) Catat Penjualan Tertinggi di September 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pada September 2022, PT Honda Prospect Motor (HPM) berhasil mencatatkan rekor penjualan ritel bulanan tertinggi pascapandemi Covid-19.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan HPM telah mencatatkan rekor penjualan bulanan tertinggi pasca pandemi di September 2022, dengan penjualan ritel sebanyak 12.977 unit.

Yusak menambahkan bahwa pencapaian ini bisa diraih HPM berkat penjualan Honda yang sudah menunjukan tren pertumbuhan karena penyegaran dari produk yang telah dikeluarkan, serta didukung juga oleh aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal.

“Penjualan Honda saat ini telah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik karena didukung penyegaran produk-produk kami dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali meningkat,” kata Yusak dalam keterangan resmi, Selasa (18/10/2022).

Kendati demikian, Yusak juga mengatakan bahwa angka tersebut masih belum bisa sepenuhnya membuat Honda kembali ke penjualan sebelum pandemi, karena dampak pandemi masih terasa hingga menyebabkan pasokan komponen belum stabil.

“Dampak pandemi saat ini masih cukup terasa terutama dari sisi pasokan komponen yang menyebabkan tingkat produksi masih belum stabil,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan HPM akan terus memonitor kondisi pasokan komponen dan berusaha untuk secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen di Indonesia.

Secara total, penjualan ritel Honda selama periode Januari-September 2022 tercatat mencapai 88.393 unit atau meningkat 29 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yakni 68,376 unit.

Penjualan Honda pada 2022 meningkat secara signifikan karena didukung oleh produk-produk seperti Honda Brio, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V yang kembali menjadi penyumbang penjualan tertinggi bagi HPM di bulan lalu.

