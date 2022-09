Daftar 21 Sepeda Motor yang Boleh dan Tidak Boleh Isi Pertalite, dari Scoopy hingga PCX

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah daftar 21 sepeda motor yang boleh dan tidak boleh diisi Pertalite menurut aturan terbaru.

Mulai Sabtu (3/9/2022), pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter, dari harga awal Rp7.650.

Baca Juga : Harga BBM Subsidi Naik, Ini Efeknya ke Aksi IPO di BEI

Sedangkan Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. BBM nonsubsidi jenis Petamax pun ikut naik menjadi Rp14.500 per liter dari harga Rp12.500.

Kenaikkan ini membuat sejumlah orang tentu ingin memilih Pertalite sebagai bahan bakar kendaraan mereka, khususnya roda dua.

Namun, pemerintah berencana membatasi konsumsen BBM subsidi dengan memberlakukan berbagai macam aturan.

Salah satunya adalah terkait kendaraan yang boleh dan tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

Menurut Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, aturan tentang motor belum sepenuhnya diberlakukan.

Namun kemungkinan, motor dengan cc lebih dari 250 disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite.

"Motor belum. Sementara untuk Pertalite yang didata kendaraan roda empat. Jadi pembeliannya masih seperti biasa untuk roda dua," katanya dikutip dari Tempo.

Berikut ini adalah daftar sepeda motor yang boleh mengisi Pertalite:

Honda PCX 150

Honda PCX 160

Honda BeAT

Honda Vario

Honda Vario 160

Honda Scoopy

Honda Supra X

Honda Revo X

Honda Supra Cub

Honda CBR150R

Honda ADV 160

Yamaha Mio

Yamaha Fino

Yamaha Soul

Yamaha Lexi

Yamaha NMAX

Yamaha R15

Suzuki Address

Suzuki Nex II

Suzuki GSX-R150

Kawasaki W175

Berikut ini adalah daftar sepeda motor yang tidak boleh mengisi Pertalite

Honda CB650R

Honda CB500X

Honda CBR600RR

Honda CBR1000RR

Honda X-ADV

Honda CRF1100L Africa Twin

Honda Gold Wing

Honda Forza 250

Honda CBR250RR

Honda CRF250 Rally

Yamaha T-Max

Yamaha MT09

Yamaha MT07

Yamaha XMax

Yamaha MT-25

Yamaha R25

Kawasaki Ninja ZX10R

Kawasaki Ninja H2

Kawasaki KX450

Kawasaki Versys 1000

Kawasaki Vulcan S

Kawasaki Ninja 250SL

Kawasaki Ninja ZX-25R

Kawasaki Ninja 250

Kawasaki Versys-X 250

Kawasaki KLX250

Suzuki Gixxer SF 250

Suzuki Hayabusa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : sepeda motor BBM Pertalite