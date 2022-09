Tak Khawatir BBM Naik, Ini Referensi Pilihan Mobil Listrik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pengguna kendaraan listrik dapat sedikit lega dengan kabar pemerintah yang resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi per hari ini, Sabtu (3/9/2022).



Diketahui harga BBM jenis Pertalite naik dari harga awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.



BBM jenis Pertamax non subsidi pun ikut terkerek naik dari Rp12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Harga tersebut berlaku terhitung 1 jam sejak pengumuman atau per 14.30 WIB.



Namun bagi pengguna kendaraan konvensional yang berminat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, dapat menengok beberapa referensi mobil listrik yang dibanderol mulai Rp200 juta-an.

Berikut daftar harga mobil listrik di Indonesia:

Renault Twizy: Rp595.000.000 Hyundai Ioniq Electric: Rp682.000.000 Hyundai Kona Electric: Rp742.000.000 Nissan Leaf: Rp728.000.000 Hyundai Ioniq 5: Rp718.000.000-Rp 829.000.000 MINI Cooper Electric Rp945.000-Rp955.000.000 Lexus UX30e: Rp1.431.000.000 Tesla Model 3 Standard Plus: Rp1.500.000.000 Tesla Model Y Long Range: Rp2.000.000.000 Wuling Air EV: Rp238.000.000–Rp298.000.000 KIA EV6 GT Line: Rp1.200.000.000 KIA Niro EV: Rp800.000.000 BMW iX: Rp2.267.000.000 BMW i4: Rp1.997.000.000

Dalam mendukung penggunaan teknologi battery electric vehicles (BEV) atau mobil listrik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif dan kebijakan untuk mendukung ekosistem mobil listrik, seperti PP No 74 tahun 2021 tentang terkait tarif PPnBM sebesar 0 persen berlaku untuk kendaraan bermotor BEV.

Ada juga PP No. 73/2019 terkait barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.

Meski demikian, penjualan mobil listrik pada tahun ini masih terbilang stagnan.

Mengacu pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil berteknologi listrik meliputi hybrid (HEV), plug in hybrid (PHEV), dan BEV sepanjang Januari hingga Juli tahun ini terbilang stagnan.

Total penjualan itu mencapai 2.039 unit, hanya tumbuh 0,59 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 2.027 unit.

