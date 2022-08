AHM Berhasil Kumpulkan 1.882 SPK, Ini Model yang Paling Laris

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra Honda Motor berhasil mencatatkan surat pemesanan kendaraan sebanyak 1.882 selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

General Manager Sales AHM Ignatius Didi Kwok mengatakan AHM dapat mengoleksi total penjualan hingga 1.882 unit dengan penjualan terlaris didominasi All New Honda PCX160, New Honda ADV160, Honda Vario series, dan Honda Scoopy. Motor ikonik yang baru diluncurkan Honda ST125 Dax juga laris dipesan pengunjung GIIAS tahun ini.

“All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 mampu memikat pengunjung dengan mencatatkan penjualan sebanyak 557 unit selama pameran berlangsung,” ujar Didi, Selasa (23/8/2022).

Secara detail, All New Honda PCX160 terjual 349 unit (varian ABS dan CBS), sedangkan New Honda ADV160 membukukan penjualan 208 unit (ABS dan CBS).

Didi menjelaskan duet skutik besar Honda memang menjadi produk yang dinantikan pecinta sepeda motor Honda.

All New Honda PCX160 yang meluncur awal tahun lalu menjadi model yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi, sedangkan New Honda ADV160 adalah model penjelajah yang didesain semakin berkelas.

”All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 menjadi pusat perhatian penjunjung booth Honda selama GIIAS 2022. Terima kasih atas kepercayaan pengunjung yang telah memilih sepeda motor Honda. Kami akan terus melanjutkan komitmen menghadirkan sepeda motor sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen dengan dukungan layanan purna jual terbaik,” jelasnya

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, Honda klaim All New Honda PCX160 ini memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

All New Honda PCX160 juga memiliki fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV

Sementara itu, New Honda ADV160 yang dibekali desain kuat and robust yang proporsional. Skutik ini semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus).

