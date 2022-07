Tertangkap Berkeliaran di Ibu Kota, Suzuki S-Presso Kapan Mengaspal?

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akan meluncurkan city car pengganti Suzuki Karimun yaitu S-Presso pada saat "Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS)" pada Agustus 2022, semakin santer terdengar. Bahkan, kabar itu dipertegas dari berkeliarannya unit mobil anyar tersebut di Jakarta.

Bisnis sempat mengabadikan kehadiran S-Presso itu di ruas jalan protokol Ibu Kota beberapa waktu lalu. Mobil mungil berwarna oranye itu telah menggunakan pelat nomor kendaraan warna putih.

Di sisi lain, berdasarkan instagram milik Suzuki Indonesia yang menampilkan siluet diduga kuat merupakan Suzuki S-Presso, lengkap dengan keterangan tanggal peluncurannya.



“Step up your game on 11.08.2022. Be ready!,” tulis unggahan tersebut.

Sebagai informasi, GIIAS 2022 akan dihelat pada 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Selain itu, Bisnis juga menjumpai city car mini tersebut di lampu merah Cilandak, Jakarta Selatan. Mobil tersebut berwarna orange dan berplat nomor B 2175 XDM. Di Bagian belakang terlihat tulisan S-Presso. Berdasarkan pantauan Bisnis, mobil ini memiliki persamaan dengan Suzuki S-Presso yang telah dirilis di India.

Suzuki S-Presso di India memiliki dimensi, panjang 3.565 mm, lebar 1.520 mm, tinggi 1.565 mm. Serta memiliki ground clearance 180mm dan wheelbase 2.380 mm.

Mobil ini juga menggendong mesin dengan kapasitas 998 cc K10B DOHC, 3-silinder 12 katup. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 64 Tk pada 5.500 rpm dan torsi maksimal 90 Nm pada 3.500 rpm. Di India mobil ini dibanderol dengan harga mulai Rp155 juta untuk transmisi manual, dan Rp164 juta transmisi otomatis.

Belum lama ini Suzuki juga mengatakan pasar city car di Indonesia masih potensial. 4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra menjelaskan City car memiliki karakter yang kuat dengan dimensi yang lebih kompak sehingga lebih lincah dan irit. Mobil jenis ini cocok untuk penggunaan di kondisi lalu lintas yang padat ataupun jalanan perkotaan yang kecil dan sempit.

"Selain itu, city car juga memiliki fitur yang cukup lengkap sehingga membuat city car menjadi mobil yang ditujukan untuk anak muda, keluarga muda, hingga konsumen yang baru pertama kali membeli mobil,” jelas Donny dalam keterangan resmi pada Rabu (19/7/2022).

