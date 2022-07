Simak! Ini 8 Mobil Baru yang dikeluarkan Toyota Sepanjang 2022

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motors (TAM) telah mengeluarkan 8 mobil sepanjang 2022. Mulai dari Toyota New Fortuner 2.8 hingga Toyota New Calya.

Jenis mobil yang diluncurkan Toyota mulai dari Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV) hingga kendaraan komersial.

Berikut ini daftar 8 mobil yang diluncurkan Toyota sepanjang 2022:

1. New Fortuner 2.8

Toyota memperkenalkan New Fortuner 2.8 pada awal Januari 2022. Mobil ini dibekali dengan pilihan mesin diesel baru berkode 1GD-FTV 2.755 cc VNT Intercooler yang menghasilkan tenaga lebih besar hingga 203,9 PS pada 3.000 – 4.000 rpm dan torsi 50,9 Kgm pada 1.600 – 2.800 rpm. S

Sementara mesin 2GD-FTV 2.393 cc 4 silinder VNT Intercooler bertenaga 149,6 PS pada 3.400 rpm dan torsi 40,8 Kgm pada 1.600 – 2.000 rpm masih dimanfaatkan oleh Fortuner tipe lainnya.

Dengan output tenaga yang lebih besar 36 persen serta torsi lebih tinggi sekitar 25 persen, mesin 1GD mencatatkan waktu akselerasi 0 – 100 km/h yang lebih cepat yaitu 11,9 detik, sementara mesin 2GD 14 detik. Begitu juga pada saat berakselerasi pada kecepatan 60 – 80 km/h, mesin 1GD mencatatkan waktu lebih cepat yaitu hanya 2,8 detik, sementara mesin 2GD 3,7 detik.

2. All New Land Cruiser

Pada awal tahun, bersamaan dengan kehadiran New Fortuner 2.8 GR Sport, generasi terbaru Land Cruiser juga dihadirkan.

Baca Juga : Siap-Siap! Toyota Luncurkan Mobil Listrik di 2022

Untuk pasar Indonesia, pilihan model Premium SUV di hadirkan dua varian yaitu All New Land Cruiser VX-R dan All New Land Cruiser GR Sport.

All New Land Cruiser hadir dengan desain eksterior dan interior yang lebih fresh semakin menegaskan jati dirinya sebagai Premium SUV. Terdapat Exclusive 70th Anniversary Emblem pada sisi samping-belakang bodi dan pada door scuff plate yang dilengkapi lampu iluminasi mewah.

Termasuk di Floor Mat dengan aksen bordir senada yang didesain secara eksklusif untuk menemani perjalanan bersejarah bersama Land Cruiser sejalan dengan perayaan 70 tahun hadirnya Land Cruiser di tahun 2021 silam.

Toyota juga melengkapi dilengkapi Premium SUV legendaris ini dengan fitur kenyamanan terbaik seperti New Expansive Luggage Room, di mana tipe VX-R mendapatkan tambahan Power Back Door with Kick Sensor. Selain itu, terdapat juga fitur New Digital Video Recorder, New Wireless Charger, New Rear Seat Entertainment serta Electronic Parking Brake with Brake Hold untuk kenyamanan saat berkendara dengan All New Land Cruiser.

3. All New Voxy

Pada Februari 2022 generasi keempat Voxy di global hadir di Indonesia. Dengan hadirnya generasi baru ini kian memperkuat citranya sebagai MPV premium yang dilengkapi dengan berbagai teknologi baru yang lebih advance.

Tidak hanya hadir dengan platform baru, All New Voxy juga dilengkapi dengan mesin TENAGA baru. All New Voxy menggunakan mesin berkode M20A-FKS, yang menjadikannya sebagai model Toyota kedua di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Dynamic Force Engine, yang juga digunakan oleh mesin All New Camry berkode F25A-FKS.