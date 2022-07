BMW X3 dan BMW X4 Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp2,1 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – BMW Indonesia dan BMW Eurokars menghadirkan penyegaran model untuk kendaraan performa tinggi di segmen Sports Activity Vehicle (SAV) dan Sports Activity Coupé (SAC) ukuran menengah. Menyandang nama New BMW X3 M dan BMW X4 M Competition, dua produk tersebut ditawarkan mulai dari Rp2,1 miliar.

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan di usia 50 tahun sejak BMW M diluncurkan, perusahaan merayakannya dengan menghadirkan dua kendaraan terbaru, yaitu New BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition.

Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, BMW M GmbH pada 2021 keluar sebagai pemimpin pasar global di segmen kendaraan performa tinggi.

Baca Juga : Honda Kenalkan Edisi Khusus Mobil Listrik, Cuma 50 Unit di Eropa

BMW M membukukan rekor penjualan tertinggi pada 2021. Sebanyak 163.542 kendaraan dikirim ke pelanggan di seluruh dunia tahun lalu, meningkat 13 persen dibandingkan 2020. Pertumbuhan tersebut terbagi rata di antara BMW M dan BMW M Performance.

“Di Indonesia, BMW M juga raih peningkatan penjualan yang sangat luar biasa. Pada tahun 2021, total penjualan BMW M mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat hingga 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya melalui keterangan pers, Jumat (8/7/2022).

General Manager BMW Eurokars Sivakumar Krishnan menjelaskan kedua kendaraan hadir dengan penambahan torsi hingga 650 Nm. Untuk mencapai 0 ke 100 km/jam, dapat diraih hanya dalam 3,7detik sehingga menjadikannya masuk di segmen sports car di bawah 4 detik.

“Selama pandemi, kami berinovasi dan hadirkan mobile application BMW Eurokars yang dapat dengan mudah diunduh para pelanggan kami untuk mengetahui model BMW M terbaru, mengatur sesi test drive, ataupun untuk layanan purna jual,” jelasnya.

BMW X3 M Competition akan ditawarkan dengan harga Rp2,117 miliar off the road dan BMW X4 M Competition Rp2,167 miliar off the road. Kedua kendaraan hadir dengan jumlah terbatas dan sudah tersedia di BMW Eurokars.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News