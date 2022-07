Ini Dia Wajah Baru Toyota Calya, Ada Tambahan Sensor Parkir

Bisnis.com, JAKARTA – PT Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan inovasi pada Toyota Calya yang merupakan produk unggulan mereka dari segmen entry multi purpose vehicle (MPV). Kendaraan ini hadir dengan eksterior dan interior yang lebih modern juga makin elegan dan nyaman.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto mengatakan bahwa New Calya merupakan wujud komitmen Toyota untuk menghadirkan mobil yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Perusahaan melakukan sentuhan penyegaran pada beberapa aspek eksterior dan interior supaya dapat meningkatkan nilainya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern,

“Sekaligus tetap menjaga keunggulan fungsionalitas seperti kabin lapang dan praktis, fitur kenyamanan dan keamanan lengkap, serta mesin canggih yang efisien sehingga memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat,” katanya melalui keterangan pers, Kamis (7/7/2022).

Sejak pertama hadir di Indonesia pada 2016, Toyota Calya merupakan kendaraan yang berhasil melebihi ekspektasi pelanggan atas sebuah 7 kursi dengan harga terjangkau dan memiliki daya saing tinggi.

Hingga kini Toyota Calya telah terjual sebanyak 310.384 unit secara retail. Tahun 2022, di periode Januari-Mei bahkan berhasil meraih market share sebesar 40,2 persen pada kelas Entry MPV. Angka ini berhasil membuat Toyota Calya mendominasi pasar di kelasnya.

Dengan pilihan transmisi manual 5-speed dan otomatis 4-speed yang sangat pas untuk pasar Indonesia, kehadiran New Calya diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan pendahulunya dalam memberikan kontribusi signifikan bagi market MPV, khususnya Entry MPV.

New Calya hadir dengan desain terbaru yang membuatnya tampil lebih sporty dan modern serta disematkan fitur comfort dan safety yang kian lengkap tanpa melupakan nilai lebih dari sebuah mobil keluarga 7-penumpang.

MPV keluarga ini mengadopsi new front mid grille design dengan aksen geometris dan berlapis chrome yang menghadirkan kesan sporty dan elegan. Lalu, diperkuat oleh new smoked LED headlamp yang membuat wajahnya tampak lebih atraktif namun tetap menonjolkan kesan agresif dan dinamis.

Perawakan New Calya yang aerodinamis ditingkatkan oleh new designed 14 inch alloy two tone machining berlabur chrome yang sporty dan kokoh. New shark fin antenna menemani retractable outer mirror untuk menegaskan kesan modern dan berkelas pada sebuah entry MPV.

Masuk ke dalam mobil, atmosfer nyaman dan tenang disajikan oleh new two-tone brown & black with new black headlining di sekujur interior. Paduan kelir cokelat dan hitam yang meningkatkan kesan prestige kembali diperlihatkan oleh new two-tone brown dan black with new stitch design pada seluruh jok mobil.

Penggunaan advance entertainment system bermodalkan head unit AVX dilengkapi bluetooth connection (E Type) atau smartphone mirroring connection (G Type), memberikan kemudahan pairing ke gadget untuk mengakses fitur entertainment dan menambah kental nuansa modern di dalam.

Meskipun masuk ke dalam segmen kendaraan pemula, fitur safety New Calya begitu lengkap dan melindungi penumpang.

Seluruh tipe New Calya dilengkapi dengan 3-point seatbelt di seluruh bangku bersama dual SRS airbags di depan dan ISOFIX di bangku tengah, rem dilengkapi anti-lock braking system (ABS) dan electronic brake-force distribution (EBD), GOA body (global outstanding assessment) sebagai proteksi pada rangka mobil dari tabrakan di bagian depan, belakang, dan sisi mobil, serta rear parking sensor.

Semakin aman, G type ditambah dengan parking camera untuk meningkatkan visibilitas ke belakang ketika mundur.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa penyegaran pada eksterior New Calya dilakukan untuk memberikan wajah baru sebagai sebuah entry MPV yang lebih sporty dan elegant, sekaligus tampak modern dan berkelas di jalan.

Sementara di dalam, kehadiran fitur-fitur terbaru dilingkupi oleh teknologi termutakhir yang membuat penumpang merasa lebih nyaman dan aman berkat fitur safety yang lengkap.

“Harapannya, New Calya mendapatkan respons positif di segment mobil keluarga dan memikat hati pelanggan muda Toyota dalam bermobilitas,” jelasnya.

