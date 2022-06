Terbatas! BMW Rilis 530i Touring M Sport, Harga Cuma Rp1,68 Miliar

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – BMW Group Indonesia meluncurkan BMW Seri 5 Touring M Sport terbaru. Dengan nama New BMW 530i Touring M Sport, kendaraan yang jumlahnya terbatas itu dipatok Rp1,68 miliar off the road.

New BMW 530i Touring M Sport hadir memenuhi kebutuhan fungsionalitas, seperti sandaran kursi belakang yang dapat dilipat 40:20:40. Lalu mampu mencapai performa 0-100 km/jam hanya dalam 6.7 detik.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan bahwa peluncurkan BMW Seri 5 Touring terbaru sudah lama ditunggu-tunggu.

“Kami telah memperkenalkan BMW Seri 5 sedan pada bulan April tahun lalu dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari pelanggan setia BMW,” katanya saat peluncuran, Kamis (30/6/2022).

Corporate Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania menjelaskan bahwa New BMW 530i Touring M Sport diimpor langsung dalam bentuk utuh (completely built up/CBU). Itulah kenapa kendaraan tersebut disebut terbatas.

“Karena memang tidak sebanyak yang diproduksi secara lokal. Tapi BMW 5 series masih bisa dipesan hingga tahun depan. Jadi, tahun depan akan ada lagi stoknya. Jadi bukan habis lalu pelanggan tidak bisa pesan,” jelasnya.

New BMW 530i Touring M Sport dilengkapi dengan BMW TwinPower Turbo 4-cylinder double VANOS, High Precision Injection, and teknologi BMW EfficientDynamics. Ini membuatnya bisa menghasilkan output maksimum 252 hp dengan torsi puncak 350 Nm.

Kendaraan tersebut memiliki efisiensi tinggi dengan konsumsi bahan bakar 14.1 km per liter dan emisi CO2 162 g/km. BMW 530i Touring M Sport ditawarkan dengan harga Rp1.687.000.000 off the road dan tersedia di seluruh dealer resmi BMW mulai hari ini.

