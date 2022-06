New Colt L300 Tenggak BBM Bukan Euro 4, Garansi Hangus!

Bisnis.com, JAKARTA – Mitsubishi meluncurkan produk baru New Colt L300 berteknologi Euro 4. Jeroan baru pikap legendaris inipun mensyaratkan konsumsi bahan bakar minyak di kelas Pertadex.

Director of After Sales Division PT MMKSI Eiichiro Hamazaki mengatakan bahwa mobil tersebut memiliki garansi 2 tahun atau 50.000 kilometer, mana yang lebih dulu tercapai. Hanya saja, jika pemilik mobil terpaksa mengisi bahan bakar di bawah standar Euro 4, maka ada risiko.

“Namun perlu ditekankan kalau ada kerusakan part karena bahan bakar yang tidak sesuai, maka garansi akan gugur hanya untuk part-part yang teridentifikasi rusak. Tidak gugurkan garansi kendaraan secara keseluruhan,” katanya pada konferensi pers secara virtual, Selasa (28/6/2022).

Meski begitu, konsumen yang memakai BBM bukan standar Euro 4 direkomendasikan melakukan perawatan berkala.

Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro menjelaskan bahwa konsumen Mitsubishi tidak perlu khawatir apabila memang terpaksa mengisi New Colt L300 dengan BBM biosolar.

“Bahan bakar yang tidak tepat tidak akan langsung merusak mesin, tetapi perlu perawatan yang rutin,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Irwan menuturkan bahwa perusahaan telah menyempurnakan purnajual, khususnya suku cadang. Komponen tersebut bisa dicari dengan mudah.

“Suku cadang dapat dicari di mana-mana karena L300 tidak pernah berubah bentuk dan spesifikasi dasar selama empat dekade,” terangnya.

New Colt L300 sendiri memiliki dua varian, yakni pikap flat deck dan cab chassis. Masing-masing ditawarkan dengan harga on the road Rp218,650 juta dan Rp213,650 juta.

