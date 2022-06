Mitsubishi Luncurkan New Colt L300, Pikap Legendaris Berteknologi Euro 4. Harga Mulai Rp213 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan NEW Colt L300. Kendaraan pick up/pikap legendaris yang dipoles dengan mesin berstandar Euro 4.

President Director PT MMKSI Naoya Nakamura menyebut New Colt L300 hadir untuk menyempurnakan model sebelumnya yang telah menjadi kendaraan niaga ringan selama lebih dari empat puluh tahun.

Ada lima kelebihan utama pada fitur yang disematkan. Pertama, memberikan lebih banyak tenaga dengan mesin baru 4N14.

Kedua, kendaraan tersebut lebih lega dengan kargo berdaya muat yang lebih besar. Lalu, lebih nyaman dengan beragam ubahan interior.

Keempat, lebih ekonomis karena ada 300 bengkel resmi dan suku cadang yang mudah didapat di 3.500 jaringan seluruh Indonesia. Terakhir, konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dan ekonomis dengan spesifikasi Euro 4.

“Semuanya akan memberikan banyak keuntungan dan memenuhi Harapan konsumen New Colt L300,” katanya pada peluncuran, Selasa (28/6/2022).

Sedangkan demi memastikan mesin dalam performa terbaik dengan kinerja yang optimal untuk memberikan torsi lebih besar dan bertenaga, mengurangi emisi, memberikan konsumsi bahan bakar lebih irit, serta suara mesin yang lebih senyap, MMKSI merekomendasikan penggunaan bahan bakar berstandar Euro4.

Diretor of Sales and Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro menjelaskan bahwa New Colt L300 ada dua varian, yakni pick up flat deck dan cab chassis.

“Terkait harga, harga on the road flat deck adalah Rp218,650 juta dan cab chassis Rp213,650 juta. Kami akan berikan program pembiayaan yang menarik dan program tambahan yang menyesuaikan di masing-masing area,” jelasnya.

