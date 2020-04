All New Cherokee Masuk Pasar Indonesia, Berubah Total!

Bisnis.com, JAKARTA - Hascar Group selaku distributor umum merek kendaraan Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler dan Dodge di bawah manajemen Fiat Chrysler Automobile (FCA) membawa produk terbaru dari Cherokee untuk meramaikan pasar Indonesia.

Deputy CEO Hascar Group Andre Dumais mengungkapkan tren otomotif saat ini mengarah kepada model sport utility vehicle (SUV), sehingga mereka membawa kendaraan itu.

"Menurut saya, saat ini kan tren industri otomotif itu mengarah ke model SUV. Nah, ini kalau saya bilang bisa masuk SUV, tapi kelasnya premium. Jadi dengan hadirnya All New Cherokee ini, bisa meramaikan segmen itu," ungkap Andre Dumais dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

All New Cherokee, dikatakan Andre Dumais, memiliki berbagai pembaruan pada mesin dan transmisi.

"All New Cherokee menggunakan mesin yang dipakai Wrangler, mesin 2.0 liter turbo. Jadi total berubah, baik dari mesin dan transmisi," kata Andre Dumais.

Mobil yang cocok digunakan berpetulang itu sebelumnya sudah masuk Indonesia sejak 2015, sehingga model baru Cherokee 2020 ditarget laku 100 unit karena sudah cukup dikenal oleh pecinta otomotif..

"Dengan banyaknya pameran otomotif yang cancel akibatnya pandemik virus corona. Kita juga masih lihat perkembangan kondisi ini, mudah-mudahan masih ada peluang di GIIAS (Agustus) dan tercapai target proyeksi kami dengan 100 unit hingga akhir 2020," jelas dia.

All New Cherokee hadir dengan dua pilihan, Limited dan Trailhawk. Untuk versi Limited dijual Rp1,520 miliar sedangkan Trailhawk Rp1,620 miliar on the road Jakarta.