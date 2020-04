Toyota Klaim Peluncuran Virtual Produk Cukup Positif

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menilai peluncuran virtual Agya facelift beberapa waktu lalu memberikan hasil positif, namun membuat mereka harus serba cepat mengirimkan unit kendaraannya ke dealer.

"Jadi web sudah harus siap dan layanan digital seperti M-Toyota itu harus ready saat bersamaan. Lebih penting lagi, itu berjalan dengan digital. Jadi mobil juga harus ready di setiap dealer kami," ungkap Interactive Communication Department Head PT TAM, Dimas Aska melalui konferensi video jarak jauh.

PT TAM, meluncurkan Agya facelift menggunakan platform YouTube. Meski mengklaim mendapat hasil efektif, namun tidak dipungkiri bahwa peluncuran online juga punya kekurangan.

"Launching dengan cara ini sebenarnya cukup efektif, biasanya kita kalau launching yang datang terbatas hanya 250 orang. Tapi saat live streaming, bisa mencapai 1.000 viewers pada saat itu," kata dia.

Bahkan video yang sudah diunggah pada 2 pekan yang lalu, hingga kini telah mendapat respon sebanyak 12 ribu viewers.

"Meski viewers banyak, tidak mempungkiri bahwa masih terdapat banyak kekurangan ketika calon konsumen tidak melihat dan menyentuh langsung kendaraan kami yang diluncurkan," tambah dia.

Poin lebih dari peluncuran online adalah kecepatan informasi yang dapat diakses melalui layanan digital, dan calon konsumen dapat melihat langsung produknya secara cepat.

New Agya tampil dengan gaya lebih sportif, dilengkapi fitur dan penyegaran baru di sisi eksterior maupun interiornya.

New Agya hadir dengan berbagai pilihan warna, di mana warna silver metallic dan yellow mengalami penyegaran, serta munculnya warna baru orange metallic.

Toyota New Agya 2020 dibanderol mulai dari Rp143-169 juta, tepatnya mulai dari Rp143,8 juta sampai yang tertinggi yakni Rp169,29 juta, berstatus on the road Jakarta.