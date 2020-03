Honda City Generasi-5 Raih Peringkat Tertinggi Keselamatan Asean NCAP

Bisnis.com, JAKARTA - Honda City generasi ke-5 meraih peringkat keselamatan tertinggi pada uji yang dilakukan oleh ASEAN NCAP (New Car Assessment Program) untuk Asia Tenggara.

Dikutip dari keterangan resmi PT Honda Prospect Motor (HPM), dalam tes tersebut, All New Honda City memperoleh 5 bintang dengan skor keseluruhan 86,54 dari 100 uji tabrak depan, samping dan evaluasi fitur keselamatan.

All New Honda City juga mendapatkan skor 44,83 untuk perlindungan terhadap penumpang dewasa atau Adult Occupant Protection (AOP), dan 22,85 untuk perlindungan penumpang anak-anak atau Child Occupant Protection (COP), serta18,89 untuk Safety Assist Technologies (SATs).

Adapun, Honda City adalah model pertama Honda yang diuji oleh ASEAN NCAP pada 2012 dan telah mempertahankan kinerja keselamatan bintang 5 sejak generasi ke-2.

Setelah Honda City generasi ke-5 diluncurkan secara global di Thailand pada November 2019, Honda City telah mencatatkan pemesan lebih dari 16.000 unit per tanggal 15 Maret 2020.

Model ini juga mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen dan mempertahankan posisi teratas di pasar Thailand selama dua tahun terakhir.

All New Honda City dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan termasuk G-CON (G-Force Control) struktur tubuh, enam airbag, Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist (HAS), Emergency Stop Signal (ESS) dan kamera spion multi sudut.