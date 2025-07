Fuso Hadirkan Truk Mobile Charging eCanter & Tractor Head di GIIAS 2025

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Indonesia, hari ini secara resmi membuka booth pamerannya di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang berlokasi di Hall 1 Booth 1B, ICE BSD. Mengusung tagline “Andalan Bisnis Sejati”, keikutsertaan Mitsubishi Fuso tahun ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga sebuah perayaan istimewa atas 55 tahun kontribusi dan komitmennya untuk mendukung pergerakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Tagline “Andalan Bisnis Sejati” merefleksikan dedikasi panjang Mitsubishi Fuso dalam menyediakan produk tangguh dan layanan purna jual andal yang telah menjadi tulang punggung bagi para pengusaha di berbagai sektor. Momen 55 tahun menjadi simbol perjalanan yang sarat akan inovasi dan kolaborasi erat dengan konsumen.

Dalam sesi pidatonya, Daisuke Okamoto selaku Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors mengatakan bahwa kehadiran Mitsubishi Fuso di Indonesia lebih dari sekedar bisnis menjual truk. “Dalam 55 tahun ini kami telah menciptakan sebuah ekosistem industri yang mandiri dengan membangun pusat produksi dan perakitan yang didukung oleh 100 perusahaan supplier lokal sebagai penyedia parts. Komitmen investasi ini secara alami menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Pada akhirnya, peran produk kami sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia. Hampir 1,5 juta truk Mitsubishi Fuso telah membuktikan dirinya sebagai pahlawan logistik yang mendistribusi barang ke seluruh Indonesia”, ujarnya.

Selama pameran berlangsung, Mitsubishi Fuso menghadirkan total lima display unit yang menunjukkan kekuatan dan keberagaman lini produk Mitsubishi Fuso, yaitu:

eCanter: Truk full-listrik ramah lingkungan yang menjadi pionir di kelasnya.

EV Mobile Charger: Solusi inovatif untuk mendukung ekosistem truk listrik eCanter.

Fighter-X FM65F Tractor Head 4x2: Varian baru yang andal untuk industri logistik.

Truk Modifikasi Canter: Bukti kecintaan dan loyalitas konsumen terhadap Fuso Canter

Bus FE 84 GB C: Solusi transportasi penumpang yang efisien dan nyaman. Ini merupakan inovasi transportasi dari PT. Bagong Dekaka Makmur yang menjadikan bus ini sebagai Bus Trans Batam.

Memperkenalkan Inovasi Baru untuk Solusi Bisnis Logistik

Sesuai dengan tema GIIAS 2025 tahun ini, Empowering the Future, dan sebagai bukti komitmen berkelanjutan terhadap inovasi, Mitsubishi Fuso secara resmi memperkenalkan inovasi terbaru untuk ekosistem kendaraan listriknya, yaitu EV Mobile Charger. Unit layanan pengisian daya bergerak ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan rasa aman bagi pengguna truk listrik eCanter, memastikan operasional bisnis dapat berjalan tanpa henti sesuai dengan semangat Zero Down Time. Mobile Charging juga dilengkapi dengan fitur towing jika ada kebutuhan dari konsumen.

Tidak hanya itu, Mitsubishi Fuso juga memperkenalkan untuk pertama kalinya varian produk Fighter-X FM65F Tractor Head 4x2. Tampilannya hadir dengan Black Edition Cabin yang memberikan kesan gagah dan kuat, mendukung kesan premium serta profesional. Aji Jaya, Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors mengatakan, “produk ini kami perkenalkan untuk melengkapi dan memperkuat produk line-up Mitsubishi Fuso yang sudah dan menjawab permintaan pasar yang terus berkembang, khususnya di sektor logistik. Produk ini memiliki performa yang kuat dan andal, serta memberikan kenyamanan dalam berkendara jarak jauh saat membawa muatan berat”, ujarnya dalam presentasi yang disampaikan.

Fighter X FM65F membawa sejumlah inovasi dengan fitur terbarukan yang membuat lebih tangguh dan efisien. Fighter X FM65F menyematkan mesin dengan tenaga 270PS dan torsi yang besar 90 Kgm untuk membawa beban sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, varian ini dilengkapi dengan rem tipe ABS yang sangat baik dalam mendukung pengereman. Varian ini juga sangat nyaman bagi konsumen untuk perjalanan jarak jauh. Perkenalan ini merupakan langkah strategis Mitsubishi Fuso untuk melengkapi jajaran produknya, sekaligus wujud nyata dalam mengakomodir suara konsumen.

Mitsubishi Fuso juga menghadirkan area layanan purnajual yang meliputi Runner Telematics, MyFuso App serta Suku Cadang Tiga Berlian. Area ini memberikan edukasi dan informasi lengkap mengenai layanan purnajual yang terintegrasi, termasuk program monitoring kendaraan secara real-time, kemudahan akses suku cadang, serta layanan servis terpadu. Mitsubishi Fuso bertekad untuk menjaga setiap unit kendaraan konsumen agar tetap produktif dan meminimalkan waktu henti operasional. Booth juga dilengkapi dengan coffee shop & kids’ corner, serta aktivitas interaktif yang dihadirkan untuk para pengunjung GIIAS 2025.

Kunjungi booth Mitsubishi Fuso di Hall 1 Booth 1B pada tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus 2024, dan dapatkan penawaran eksklusif untuk setiap pembelian truk Mitsubishi Fuso selama periode pameran, serta nikmati berbagai kegiatan menarik yang telah kami siapkan khusus bagi para pengunjung.