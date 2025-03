Daftar Lokasi Bengkel Siaga Hyundai & Suzuki saat Mudik Lebaran 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA --- Produsen otomotif asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyiapkan bengkel siaga di berbagai kota besar di Indonesia untuk melayani pelanggan yang melakukan mudik Lebaran 2025.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, perseroan konsisten menghadirkan layanan bengkel siaga untuk menyambut libur Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tentunya, hal itu sangat membantu bagi pelanggan Hyundai yang ingin melakukan perjalanan mudik, terutama bagi pemilik kendaraan listrik (electric vehicle/EV) Hyundai Ioniq 5 maupun Hyundai Kona Electric.

"Seperti tahun lalu, kami memiliki layanan Bengkel Siaga, Layanan Emergency 24 jam di seluruh Indonesia, Layanan Take Me Home di Pulau Jawa dan Before Service [Posko Mudik] di Rest Area KM 57. Seluruh jaringan bengkel resmi kami dapat melakukan perawatan dan perbaikan EV," ujar Frans kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Hyundai memiliki 23 bengkel siaga yang tetap buka selama libur Lebaran. Tersebar di Banten, Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung dan Bali.

Adapun, Frans memproyeksikan kenaikan jumlah pemudik yang melakukan servis di bengkel siaga pada tahun ini, sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi mobil Hyundai di Indonesia.

"Bengkel siaga dan layanan siaga kami cukup memadai untuk kebutuhan servis selama libur Lebaran, tentu tahun ini akan terjadi peningkatan signifikan seiring bertambahnya populasi mobil Hyundai," pungkas Frans.

Bengkel Siaga Suzuki

Selain Hyundai, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga turut menghadirkan Suzuki Bengkel Siaga 2025 di 70 titik strategis jelang mudik Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Assistant to Aftersales Department Head of Service PT SIS, Hariadi mengatakan, bengkel siaga tersebut tersedia sepanjang Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi. Program ini siap mendampingi pemudik selama delapan hari penuh mulai 28 Maret hingga 4 April 2025.

"Kami ingin pelanggan Suzuki merasakan mudik dengan nyaman serta tanpa kendala. Suzuki Bengkel Siaga 2025 hadir untuk memastikan setiap kendaraan tetap dalam performa terbaik," ujar Hariadi dikutip Minggu (16/3/2025).

Adapun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) yang memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025, sementara arus balik mencapai intensitas tertinggi pada 6–7 April 2025.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa 33,69 juta pemudik akan menggunakan mobil pribadi, sedangkan 12,74 juta lainnya memilih sepeda motor. Dengan volume pergerakan secara masif, kesiapan kendaraan menjadi faktor utama dalam perjalanan jauh.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Suzuki Bengkel Siaga beroperasi dengan jam layanan yang disesuaikan. Sebanyak 32 outlet akan dibuka 24 jam penuh, sementara 28 outlet lainnya melayani selama 12 jam (08.00 – 20.00), serta 10 outlet roda dua beroperasi dari pukul 09.00 hingga 21.00 waktu setempat.

Layanan yang dilakukan selama periode Suzuki Bengkel Siaga 2025 meliputi pemeriksaan 23 item sesuai standar Suzuki, perbaikan kerusakan hingga penggantian suku cadang sesuai kebutuhan.

Mendampingi program tersebut, Suzuki menghadirkan Promo SERASI (Service Ramadhan Suzuki) secara nasional pada 27 Februari – 3 April 2025. Program ini menawarkan diskon hingga 15% untuk 39 jenis suku cadang esensial.