Indomobil dan Changan Jalin Kerja Sama, Siap Ramaikan Pasar Otomotif RI

Bisnis.com, JAKARTA - Changan Automobile dan Indomobil Group resmi menandatangani kerja sama strategis melalui Distributor Agreement untuk mendistribusikan kendaraan Changan di Indonesia.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Andrew Nasuri dan Vice President of Changan Auto Southeast Asia Co. Ltd. Chou Qing diselenggarakan di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Changan Automobile, melalui anak perusahaannya Mobitech Co., Ltd., yang bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor internasional serta operasi pasar luar negeri, menjalin kerja sama ini dengan Indomobil Group.

Sementara itu, Indomobil Group, melalui anak perusahaannya PT IMG Sejahtera Langgeng, akan bertanggung jawab atas distribusi dan penjualan kendaraan Changan di Indonesia.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan solusi mobilitas yang inovatif dengan kendaraan berkualitas tinggi, efisien, dan modern bagi masyarakat Indonesia.

“Indomobil dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis dengan Changan Automobile untuk membawa kendaraan berkualitas tinggi ke pasar Indonesia. Dengan pengalaman luas kami dalam industri otomotif dan jaringan distribusi yang kuat, kami berkomitmen dalam menyediakan kendaraan yang berkualitas dan andal bagi masyarakat Indonesia,” ujar Andrew di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Changan Automobile merupakan salah satu produsen otomotif terbesar di China dengan sejarah panjang dalam inovasi dan pengembangan teknologi kendaraan.

Dengan fokus pada kendaraan berkualitas tinggi dan modern, Changan menawarkan produk yang sesuai dengan tren global dan kebutuhan pasar Indonesia.

General Manager of Changan Southeast Asia Business Unit Shen Xinhua mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi kendaraan penumpang maupun komersial.

"Kami sangat antusias bekerja sama dengan Indomobil, yang memiliki pengalaman luas dalam mendistribusikan kendaraan di Indonesia. Kami yakin kemitraan ini akan membawa manfaat besar bagi konsumen Indonesia dan mendukung percepatan adopsi kendaraan," ujarnya.

Adapun, kolaborasi Indomobil dan Changan diklaim sejalan dengan visi Indomobil dalam menghadirkan kendaraan inovatif dan berkualitas tinggi bagi pasar Indonesia.

Dengan infrastruktur yang kuat, termasuk pabrik sendiri, jaringan aftersales yang luas, serta tenaga kerja yang berpengalaman, Indomobil siap memastikan keberhasilan Changan di Indonesia.

"Kemitraan ini akan menghadirkan berbagai pilihan kendaraan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia, dengan fokus pada teknologi canggih, desain modern, dan solusi transportasi yang inovatif," tandas Andrew.