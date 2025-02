New Agya Stylix Jadi Senjata Toyota Rebut Pasar LCGC

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA --- PT Toyota Astra Motor (TAM) mengungkapkan bahwa model terbaru New Agya Stylix berpotensi mendorong penjualan mobil segmen low cost green car (LCGC) perseroan.

Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan, sejak perdana diluncurkan pada awal pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 pada 13 Februari 2025 lalu, antusiasme konsumen terhadap Agya Stylix cukup besar.

"Jadi begini, cerita soal Agya Stylix cukup menarik ya. Kami sering keliling ke diler, sebenarnya demand model ini sangat besar. Karena banyak orang punya budget LCGC tapi mau masuk ke GR, jadi kami mendevelop pasar ini," ujar Anton di IIMS 2025, Rabu (19/2/2025).

Perlu diketahui, Toyota meluncurkan New Agya Stylix with GR Aeropackage dengan tujuan untuk memperkuat segmen entry hatchback.

Sejumlah perubahan disematkan, seperti Front GR Aero Mudguard, Rear GR Aero Mudguard, dan GR Side Skirt. Sentuhan lainnya adalah sematan Follow Me Home dan Power Mode.

"Sebenarnya sebelum diluncurkan, beberapa diler sudah melakukan trial. Di beberapa daerah seperti Sumatra dan Jawa demand-nya besar, dan bisa meningkatkan penjualan dari Agya sendiri," katanya.

Lebih lanjut Anton mengatakan, penjualan Toyota Agya secara bulanan biasanya berkisar 1.500 hingga 2.000 unit, sehingga, dengan adanya model terbaru Agya Stylix GR, penjualan model tersebut berpotensi naik hingga 10%.

"Kalau trial diler, bulan-bulan pertama sekitar 5% lalu naik 10%. Penjualan Agya total kan 1.500 sampai 2.000 unit ya, jadi kenaikannya dari angka itu," katanya.

Berbicara soal harga, New Agya 1.2 G CVT with GR Parts Aero Package dibanderol Rp200,6 juta. Sementara itu, tipe tertingginya yakni New Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) dihargai senilai Rp256,2 juta.

"Kenaikan harganya sekitar Rp3 jutaan, tidak naik banyak biar bisa menjaga harga LCGC," pungkas Anton.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan LCGC Toyota Calya sebanyak 2.598 unit pada Januari 2025, sedangkan Toyota Agya sebanyak 670 unit.

Sementara itu, total penjualan LCGC secara nasional sebesar 12.244 unit pada Januari 2025. Namun, angka itu turun 27% secara year-on-year (yoy) dibandingkan Januari 2024 sebesar 16.836 unit.