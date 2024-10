Pecinta Motor Merapat! IMOS 2024 Hadirkan Deretan Motor Terbaru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) kembali menggelar pameran sepeda motor terbesar, Indonesia Motorcycle Show (IMOS), yang dibuka mulai hari ini, Rabu 30 Oktober 2024 hingga Minggu 3 November 2024 di ICE BSD City, Tangerang.

Ketua Umum AISI Johannes Loman mengatakan dengan penyelenggaraan IMOS setiap tahun, pihaknya berkomitmen untuk dapat menghadirkan perkembangan teknologi terkini di industri sepeda motor sekaligus menyediakan sarana efektif yang mempertemukan para pemain industri dengan para konsumen.

"AISI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi yang tidak hanya meningkatkan performa kendaraan, tetapi juga produk yang ramah lingkungan. IMOS 2024 adalah bukti nyata bahwa industri sepeda motor kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih hijau dan lebih aman," jelas Loman dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

Perlu diketahui, setidaknya terdapat lebih dari 60 peserta yang hadir di ajang IMOS 2024. Tercatat, ada 17 merek sepeda motor jenis Internal Combustion Engine (ICE) seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, Yamaha, Harley-Davidson, Royal Alloy, Royal Enfield, hingga Scomadi.

Tak hanya itu, hadir pula deretan sepeda motor listrik (electric vehicle/EV) yang terdiri dari beberapa merek yakni Alva, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, VMove, Volta, dan ZPT.

Selain merek-merek ternama sepeda motor, pameran IMOS 2024 juga akan diikuti oleh puluhan industri pendukung yang mencakup produk ban, apparel, helm, pelumas, dashcam, hingga tools dan spare parts.

Sebagai informasi, IMOS 2024 diselenggarakan dengan menempati area yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan area pameran seluas 15.000 meter persegi, IMOS 2024 akan menggunakan area indoor, prefunction, serta seluruh area outdoor dari hall 9 dan 10 ICE BSD-City.

Alhasil, IMOS tahun ini dapat menghadirkan pilihan merek dan model sepeda motor yang lebih lengkap. Pelaku industri akan lebih leluasa dalam memberikan edukasi dan memperkenalkan teknologi terkini secara langsung kepada konsumen.

Bukan cuma pameran, IMOS 2024 juga menghadirkan berbagai program untuk konsumen, di antaranya yaitu Test Ride, Safety Riding Course, Motoriding, Minimoto, dan Dyno Contest.

Perlu dicatat, harga tiket reguler online weekday dijual dengan harga khusus sebesar Rp25.000, sedangkan tiket weekend dijual dengan harga Rp40.000. Tiket ini dapat dibeli langsung melalui aplikasi Auto360 guna memudahkan pengunjung hadir ke pameran.

Bagi pengunjung yang memilih untuk membeli tiket secara langsung di lokasi pameran, tiket on the spot akan tersedia selama pameran berlangsung. Untuk tiket weekday, harga on the spot adalah Rp35.000, sementara untuk weekend senilai Rp50.000.