TAM Terjunkan 13 Model Elektrifikasi di Kegiatan Toyota Eco Journey 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menjalankan Multi Pathway Strategy dengan menghadirkan berbagai pilihan teknologi kendaraan elektrifikasi (xEV) yang ramah lingkungan.

Para jurnalis pun diajak untuk menjajal xEV Toyota sebagai mobility solution yang ramah lingkungan pada berbagai kondisi berkendara dalam acara Toyota Eco Journey – JTD Electrification Line Up 2024 yang dimulai dari Jakarta menuju Semarang, Solo, dan selesai di Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2024.

Di hari pertama Journalist Test Drive (JTD), berbagai aktivitas diadakan untuk merasakan langsung keandalan 12 unit Hybrid Electric Vehicle (HEV) bersama 1 unit Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Mulai dari eco driving hingga powerful driving experience untuk mengeksplor teknologi canggih Toyota. Di akhir acara, peserta menghitung seberapa irit Hybrid EV Toyota yang dikendarai serta mengetahui efektivitasnya dalam mereduksi emisi CO2 selama perjalanan antara Jakarta–Semarang.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy menyampaikan bahwa PT Toyota-Astra Motor telah menghadirkan Hybrid EV Toyota sejak 2009.

Menurutnya, HEV Toyota dapat diterima dengan baik karena sesuai ekosistem, ketersediaan infrastruktur, dan kebiasaan berkendara masyarakat.

"Posisi All New Kijang Innova Zenix HEV sebagai pemuncak sales kendaraan elektrifikasi di Indonesia, merupakan bukti nyata atas tingginya penerimaan pelanggan," ujarnya di Semarang, Senin (26/8/2024).

Oleh karenanya, kata Anton, untuk dapat memberikan informasi lebih komprehensif terkait Hybrid EV Toyota, serta membuktikan keandalannya di medan jalan yang beragam, kami mengajak para jurnalis nasional untuk merasakan langsung kinerjanya dalam journalist test drive kolosal ini.

Pada hari pertama PT TAM menyediakan total 12 unit xEV yang masing-masing ditumpangi oleh 4 orang jurnalis.

Line up tersebut terdiri atas 4 unit All New Yaris Cross HEV, 3 unit All New Kijang Innova Zenix Q HEV, 1 unit All New Kijang Innova Zenix V HEV, 1 unit All New Alphard HEV, 1 unit All New Vellfire HEV, 1 unit All New RAV4 GR Sport PHEV, dan 1 unit All New Prius HEV yang baru launching di event GIIAS 2024.

Rangkuman hari day-1 saat berkendara menuju Cirebon, All New Prius HEV berhasil mencatat konsumsi bahan bakar paling irit sekitar 29.4 km/L.

Dengan jarak berkendara sekitar 215 km dari Jakarta menuju Cirebon dan jarak sekitar 225 km dari Cirebon menuju Semarang gabungan dari 12 unit yang dibawa ini berhasil mengurangi emisi karbon sebanyak lebih dari 41 kg CO2 jika dibandingkan dengan mobil ICE.