Hilux Rangga Mulai Bisa Dipesan di GIIAS 2024, Toyota Berikan Bocoran Harganya

Bisnis.com, TANGERANG — PT Toyota Astra Motor (TAM) mulai membuka pesanan untuk kendaraan niaga Toyota Hilux Rangga pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Hilux Rangga sudah dipamerkan oleh Toyota pada pameran GIIAS 2023, tetapi harga untuk produk ini belum dirilis hingga saat ini. Konsumen yang tertarik untuk memesan Hilux Rangga dapat menghubungi tenaga penjual Toyota tanpa perlu membayar biaya pesanan atau booking fee.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan menjual mobil komersil juga perlu menyiapkan ekosistem hingga ketersediaan suku cadang untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

“Targetnya adalah one by one memberikan jualan, pelayanan, customer puas. Dari situ mereka memberikan rekomendasi baik sehingga volume semakin besar,” ujarnya di ICE BSD Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Selama proses mengembangkan Hilux Rangga, dia menyebut Toyota mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan suku cadang dari setiap wilayah.

Hal ini lantaran setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi medan jalan yang berbeda-beda. Toyota pun sudah mengantongi berbagai pengalaman selama setahun terakhir.

Konsep Rangga inipun mengingatkan kembali sejarah sukses Toyota Kijang pada era 1980-1990. Lahir sebagai program Kendaraan Bermotor Niaga Sederhana (KBNS) pada 1977, Toyota Kijang merupakan titik tolak lokalisasi otomotif pada saat itu.

Lokalisasi Toyota Kijang kala itu merangkak dari rakitan, hingga produksi mesin dan komponen. Uniknya, penerimaan pasar yang besar terhadap Toyota Kijang ditopang dengan kreasi lokal.

Saat itu, Toyota Kijang memiliki bodi dan ukuran beragam tergantung karoseri yang memproduksi. Semisal yang terkenal saat itu adalah Nasmoco Body Tech. Kijang Nasmoco ini dikenal dengan varian bodi seperti Kijang Ranger yang berbentuk jip, juga Kijang Commando.

“[Hilux Rangga] ini akan membangun lagi dunia karoseri di Indonesia. Produk ini bisa dibuat apa pun dan banyak hal yang bisa dilakukan ya mungkin pikap atau model lain,” tuturnya.

Toyota menghadirkan Hilux Rangga dalam dua varian, yakni Standard dan High dengan opsi mesin bensin serta diesel. Penempatan posisi mesin Rangga berada di depan kabin untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara.

Hilux Rangga memiliki performa yang unggul, dengan kemampuan mengangkut barang

hingga 1,2 ton. Pelanggan fleet dan private dapat memilih model yang sesuai kebutuhannya masing-masing.

