VinFast Resmi Pasarkan Mobil Listrik di Indonesia, Banderol VF 5 Rp242 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen mobil listrik asal Vietnam, yakni VinFast mulai memasarkan produk VF 5 dengan harga Rp310 juta untuk pasar Indonesia. Namun, melalui skema sewa baterai harga produk menjadi hanya Rp242 juta.

CEO VinFast Indonesia, Temmy Wiradjaja mengatakan peluncuran mobil listrik tersebut merupakan upaya perusahaan untuk bisa mendominasi pasar mobil listrik di Indonesia. Selanjutnya, VinFast berkomitmen untuk mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen.

“VinFast sangat senang memperkenalkan model kedua kami di Indonesia. Peluncuran ini menggarisbawahi dedikasi kami untuk memajukan mobilitas listrik dengan kendaraan mutakhir, cerdas, dan aman,” katanya melalui keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).

Adapun, biaya sewa baterai yang ditawarkan oleh VinFast bergantung dari jarak tempuh yang dipilih oleh konsumen.

Jarak tempuh kurang dari 1.500 km dipatok sebesar Rp990.000 per bulan, jarak kurang dari 3.000 km senilai Rp1,41 juta per bulan untuk, dan jarak lebih dari 3.000 km sebesar Rp2,36 juta per bulan.

VinFast juga memberikan garansi hingga 7 tahun atau 160.000 km tergantung yang lebih dahulu untuk mobil listrik VF 5. Garansi baterai selama 8 tahun juga diberikan dengan jarak tempuh yang tidak dibatasi.

Mobil listrik VF 5 menggunakan motor listrik 70 kW yang setara 94 HP dengan torsi maksimum 135 Nm, dan baterai Lithium 29,6 kWh. Pengisian daya dari kapasitas 10-70% hanya membutuhkan waktu sekitar 34 menit.

Dari sistem keamanan, VF 5 memiliki pengereman anti-lock (ABS), tampilan rem darurat (EBD), bantuan rem darurat (BA), dan kontrol stabilitas elektronik (ESC).

Sebelumnya, Bisnis berkesempatan untuk menjajal langsung beberapa model yang siap dipasarkan di Indonesia saat berkunjung ke pabrik VinFast global yang ada di kawasan Hai Phong, Vietnam.

Model pertama yang dicoba adalah VF-5 yang telah dipasarkan ke pasar Indonesia. Mobil mungil berbentuk kompak ini dapat dikatakan model yang paling bersahabat dari segi harga. Memiliki kapasitas 4 penumpang, kesan sederhana sangat melekat dengan mobil jenis ini.

Desain interiornya pun juga cukup sederhana meski tidak terkesan murahan. Namun, modelnya yang kompak membuat suasana di dalam kabin mobil tidak terlalu kedap dari suara. Suara dari kipas pendingin mobil sangat terdengar ke dalam kabin.

