TDCAC Bergulir, Toyota Ajak Para Anak Rancang Mobilitas Ramah Lingkungan

Bisnis.com, BANDUNG — PT Toyota-Astra Motor (TAM) merangsang para anak-anak untuk menciptakan desain mobilitas impian yang unik sebagai solusi masalah lingkungan dan sosial. Kegiatan ini sejalan dengan visi ‘Creating Mobility for All’ dan misi ‘Producing Happiness for All’,

Melalui Toyota Dream Car Art Contest (TDCAC) ke-17 dengan tema 'Dare to Dream: Let’s Change the Future of Cars', entitas PT Astra International Tbk (ASII) tersebut menampung ide kreatif dari tiga kategori usia.

Toyota akan memilih masing-masing 3 pemenang dari setiap kategori untuk dibawa berlomba di tingkat global di Jepang. Kompetisi tersebut tiga kategori usia, yaitu kategori 1 untuk peserta berusia di bawah 8 tahun, kategori 2 untuk peserta usia 8-11 tahun, dan kategori 3 untuk peserta usia antara 12-15 tahun.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto mengatakan salah satu tujuan utama dari acara tersebut adalah untuk membangun kreativitas anak-anak, serta kesadaran terhadap isu lingkungan.

“Menurut kami sangat luar biasa ya ada anak dari umur 7 -10 tahun bisa memiliki awareness terhadap isu-isu lingkungan sosial dan mampu berkarya berdasarkan kreativitas yang memang didorong mampu melukiskannya sebagai solusi mobilitas,” jelasnya di Bandung, Kamis (2/5/2024).

Toyota Dream Car Art Contest (TDCAC) merupakan lomba menggambar mobilitas masa depan yang berlangsung secara global sejak tahun 2004 yang secara global telah melampaui 8 juta anak-anak.

Sejauh ini, Toyota baru bisa menjangkau sekitar 7.000 anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dan masih berusaha menjaring lebih banyak lagi untuk bisa mengembangkan kreativitasnya.

“Isu lingkungan, dan sosial menjadi tujuan utama,” kata Henry.

Selain kegiatan untuk anak-anak, Toyota juga menggelar acara ‘Eco Youth’ dengan menjaring remaja berusia 16-18 tahun yang sama-sama fokus pada isu tentang lingkungan sosial. Namun, para peserta memiliki fokus berbeda yang lebih mengarah ke sebuah proyek.

Proyek yang disusun tersebut dirancang untuk bisa dieksekusi dan memberikan impact dalam isu-isu lingkungan dan sosial

