Intip Model & Spesifikasi Suzuki Ertiga Hybrid Terbaru, Harga di Bawah Rp300 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Suzuki Indonesia resmi meluncurkan mobil terbaru Ertiga Hybrid Cruise dengan harga mulai dari Rp288 juta dalam pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024.

Mobil ini pun memiliki empat varian, yakni versi automatic berwarna cool black seharga Rp299 juta, automatic warna two tone Rp301 juta, manual cool black Rp288 juta, dan manual two tone Rp290 juta.

Managing Director Suzuki Indomobil Motor (SIM) Shodiq Wicaksono mengatakan, harga yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan pangsa pasar yang dimiliki oleh Suzuki saat ini. Adapun, teknologi yang disematkan untuk mobil ini masih berupa mild hybrid.

“Buat pangsa pasar Suzuki, harga Rp300 ke bawah paling pas untuk masuk dari segmen hybrid,” ujarnya di JIExpo Kemayoran dikutip Minggu (18/2/2024).

Dari desain eksteriornya, terdapat beberapa perubahan dari model Ertiga sebelumnya, seperti adanya penambahan front garnish bumper, dan front under spoiler yang menambah aksen modern dari lekuk goresan All New Ertiga Hybrid Cruise.

Kemudian, sisi samping bodi terdapat pembaruan new side body decal, dan new side under spoiler, sementara bagian belakang mobil dapat diberikan new rear upper spoiler dan new rear garnish design yang ergonomis.

Ertiga Hybrid Cruise menggunakan mesin K15B dan dilengkapi teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas baterai lithium-ion menjadi 10Ah. Hal ini berfungsi untuk memberikan kinerja yang lebih optimal sebagai mobil yang lebih rendah emisi dan efisien bahan bakar.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil hybrid Suzuki mencapai 13.667 unit sepanjang 2023. Secara terperinci, Ertiga Gx mencapai 2.130 unit, Ertiga Ss sebanyak 3.079 unit, dan Xl-7 Alpha 4.841 unit.

