Lexus Makin Agresif, 74% Volume Penjualan Mobil Berbasis Listrik

Bisnis.com, JAKARTA- Lexus mencatatkan rekor dengan menghadirkan 80% model berbasis listrik dari keseluruhan model yang diedarkan di Indonesia. Dominasi penjualan merek premium dari Toyota Group itupun dipegang model-model berbasis elektrik.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengungkapkan banyaknya model elektrik yang dipasarkan di Indoensia merupakan strategi transisi pabrikan premium itu. Menurutnya, dengan menghadirkan ragam model teknologi elektrik, konsumen akan terbiasa sehingga mudah sewaktu beralih kepada kendaraan berbasis listrik penuh.

“Kami mengusung visi Lexus Electrified, agar bisa berkontribusi untuk netral karbon. Berbeda dgn merek premium lain, kami bisa menyediakan sesuai kebutuhan konsumen premium dengan kebutuhan personal masing-masing,” ungkapnya di galeri Lexus Aethereum, Jakarta, kemarin.

Strategi itu diklaim berhasil mendongkrak penjualan Lexus secara signifikan. Dari total penjualan mencapai lebih dari 2.000 unit hingga November tahun ini, 74% merupakan model berbasis elektrik.

Rekor ini berbarengan dengan prestasi Lexus yang menghadirkan 80% merupakan model elektrik. Bansar menyebutkan, dengan kemampuan itu, Lexus bisa memenuhi keinginan luks secara personal dari para konsumen.

“Kami menyediakan seluruh teknologi, mulai dari PHEV, BEV, dan HEV. Secara perlahan visi kami 100 persen elektrik nantinya,” tukas Bansar.

Dia mengatakan Lexus akan terus membanjiri pasar Indonesia dengan berbagai produk berbasis listrik. Sepanjang tahun ini saja, Lexus Indonesia telah menghadirkan 3 model elektrifikasi baru yang diawali dengan peluncuran generasi terbaru The All New Lexus RX yang memiliki pilihan powertrain terlengkap pada Februari lalu.

Selanjutnya, peluncuran first dedicated BEV model pertama Lexus, yaitu The All New Lexus RZ 450e, disusul kehadiran RX 500h yang merupakan The First-ever Hybrid Electric Performance.

Terakhir, pada Oktober lalu, Lexus secara resmi menghadirkan The First-ever Hybrid Electric Luxury Mover, The All New Lexus LM yang memiliki ultimate comfort serta convenience dan kemewahan paripurna layaknya sebuah first-class.

Bansar mengungkapkan langkah Lexus Indonesia senafas dengan keinginan mewujudkan lingkungan yang bebas emisi karbon.

“Kami berterima kasih khususnya pada masyakarat Indonesia yang telah memberikan respon positif terhadap kendaraan elektrifikasi Lexus. Sehingga berkontribusi pada peningkatan total penjualan kendaraan elektrifikasi Lexus sebesar lebih dari 130% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Dengan semangat visi Lexus Electrified dan komitmen Making Luxury Personal, ke depannya Lexus akan terus menghadirkan kendaraan elektrifikasi yang semakin bervariasi dan semakin personal untuk pelanggan Indonesia,” tutupnya.

