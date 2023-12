Daftar Mobil Termurah di Indonesia yang Cocok Untuk Anda

Berikut ini penjelasan lengkap dari daftar mobil termurah di Indonesia, mulai dari Datsun Go hingga Honda Brio yang bisa jadi pilihan anda.

Bisnis.com, JAKARATA - Industri otomotif Indonesia menawarkan beragam mobil yang ramah kantong untuk berbagai kebutuhan. Merek seperti Datsun, Suzuki, Daihatsu, dan Toyota menonjol dengan opsi-opsi yang cocok bagi para pecinta otomotif yang mengutamakan keterjangkauan.

Daftar Mobil termurah di Indonesia

1. Datsun Go dan Datsun Go+ Panca

Datsun Go dan Go+ Panca menjadi pilihan pertama bagi mereka yang mencari mobil murah dengan konsumsi bahan bakar yang irit. Dengan harga mulai dari Rp98 jutaan, mobil termurah dari Datsun Go memiliki beragam varian yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari.

Datsun Go T Option: Rp108,8 juta

Datsun Go T Active: Rp113,8 juta

Datsun Go T: Rp108,3 juta

Datsun Go+ D: Rp98,7 juta

Datsun Go+ T: Rp113,95 juta

Datsun Go+ A: Rp106,4 juta

Datsun Go+ A Option: Rp106,9 juta

Datsun Go+ T Option: Rp116,95 juta

Datsun Go+ T Style: Rp122,55 juta

Penampilan Eksterior dari Datsun Go+ Perbesar

2. Suzuki Karimun Wagon

Suzuki Karimun Wagon R, dengan harga mulai dari Rp118 jutaan, menawarkan kepraktisan untuk perjalanan kota. Mesin yang efisien dan dimensi kompak membuatnya ideal untuk mobilitas sehari-hari.

Karimun Wagon R GA: Rp118 jutaan

Karimun Wagon R Blind Van: Rp131 juta

Karimun Wagon R GL M/T: Rp132 juta

Karimun Wagon R GL AGS: Rp141 juta

Karimun Wagon R GS M/T: Rp140,5 juta

Karimun Wagon R GS AGS: Rp149 juta.

Penampilan Eksterior dari Mobil Suzuki Karimun Wagon R-Dealer Mobil Suzuki Cikampek Perbesar

3. Daihatsu New Ayla

Daihatsu New Ayla hadir sebagai opsi hemat yang memiliki harga bersahabat, meskipun dengan tampilan yang sederhana. Dengan harga mulai dari Rp76 jutaan hingga Rp134 Jutaan, mobil ini adalah pilihan hemat yang cukup populer.

Penampilan All New Daihatsu Ayla- Dok. Daihatsu Ayla Perbesar

4. Daihatsu Sigra

Mobil termurah dari Daihatsu Sigra menawarkan mobil MPV 7-seater dengan harga yang terjangkau. Dibekali dengan beragam fitur, Sigra cocok untuk keluarga dan memiliki harga mulai dari Rp119 juta.

Daihatsu Sigra 1.0 D MT MC: Rp119 juta

Daihatsu Sigra 1.0 M MT MC: Rp129 juta

Daihatsu Sigra 1.2 X MT MC: Rp139 juta

Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX MC: Rp144 juta

Daihatsu Sigra 1.2 R MT MC: Rp145 juta

Daihatsu Sigra 1.2 R MT DLX MC: Rp149 juta

Daihatsu Sigra 1.2 X AT MC: Rp152 juta

Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX MC: Rp157 juta

Daihatsu Sigra 1.2 R AT MC: Rp158 juta

Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX MC: Rp162 juta

Penampilan Eksterior dari Daihatsu Sigra - Dok. Daihatsu Perbesar

5. Suzuki APV

Suzuki APV, dengan kapasitas penumpang yang luas, adalah pilihan ideal untuk mobil keluarga yang membutuhkan ruang ekstra. Dengan harga yang beragam, mulai dari Rp100 jutaam hingga Rp145 juta, APV menjadi opsi yang menarik untuk ruang dan harga yang terjangkau.

Suzuki APV Pick Up WD PS: Rp139 juta

Suzuki APV Pick Up FD PS: Rp137 juta

Suzuki APV Box 1.5: Rp145 juta

Suzuki APV Pick Up WD: Rp132 juta

Suzuki APV CH: Rp100 juta

Suzuki APV Pick Up: Rp130 juta

Suzuki APV Blind Van Non AB: Rp140 juta

Suzuki APV Box: Rp145 juta

6. Toyota Calya

Toyota Calya, mobil termurah dengan mesin yang lebih besar dan teknologi canggih, menawarkan keamanan yang baik dengan harga mulai dari Rp144 juta hingga Rp165 jutaan.

Toyota Calya 1.2 E STD M/T: Rp144 juta

Toyota Calya 1.2 E M/T: Rp147 juta

Toyota Calya 1.2 G M/T: Rp153 juta

Toyota Calya 1.2 G A/T: Rp165 juta

Toyota Calya 1.2 E MT STD: Rp144 juta

Toyota Calya 1.2 E MT: Rp147 juta

Toyota Calya 1.2 G MT: Rp153 juta

Toyota Calya 1.2 G AT: Rp165 juta

Penampilan Eksterior dari Toyota Calya - Dok. Toyota Astra Perbesar

7. Honda Brio Satya

Honda Brio Satya, sebagai city car, menonjol dengan desain sporty dan fitur-fitur modernnya. Dengan harga mulai dari Rp155 juta, Brio Satya adalah pilihan populer di kelasnya.

Honda Brio S M/T: Rp155 juta

Honda Brio E M/T: Rp168 juta

Honda Brio E CVT: Rp184 juta

Honda Brio RS: Rp216 juta

Honda Brio RS MT Urbanite Edition: Rp225 juta

Honda Brio RS CVT: Rp226 juta

Honda Brio RS CVT Urbanite Edition: Rp235 juta

Penampilan Eksterior dari Honda Brio RS - Dok. Honda Indonesia Perbesar

8. Toyota New Agya

Toyota New Agya, saudara dari Daihatsu Ayla, menawarkan varian mesin yang berbeda dan fitur keselamatan yang dapat diandalkan. Mobil murah satu ini harganya bervariasi, mulai dari Rp144 juta hingga Rp170 juta.

Toyota New Agya 1.0 G M/T: Rp144 juta

Toyota New Agya 1.2 G M/T: Rp149 juta

Toyota New Agya 1.2 G M/T TRD: Rp154 juta

Toyota New Agya 1.0 G A/T: Rp162 juta

Toyota New Agya 1.2 G A/T: Rp161 juta

Toyota New Agya 1.2 G A/T TRD: Rp170 juta

9. Suzuki S-Presso

Suzuki S-Presso, dengan desain bergaya SUV dan fitur-fitur keselamatan yang baik, menawarkan nilai yang baik pada harga sekitar Rp164 jutaan.

10. Wuling Formo S

Wuling Formo S, meskipun terjangkau, menawarkan desain modern dengan pilihan varian yang berbeda. Dengan harga sekitar Rp156 jutaan, Formo S adalah opsi yang menarik untuk MPV yang fungsional.

Formo S – 5 Seater: Rp161,8 juta

Formo S – 8 Seater: Rp161,6 juta.

Tips Membeli Mobil Murah

Bagi Anda yang sedang berencana untuk membeli mobil murah, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda ikuti:

1. Tentukan anggaran Anda

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan anggaran yang Anda miliki untuk membeli mobil. Anggaran ini akan menjadi acuan Anda dalam memilih mobil termurah.

Jika anggaran Anda terbatas, Anda dapat memilih mobil bekas. Mobil bekas memiliki harga yang lebih terjangkau daripada mobil baru. Namun, Anda perlu berhati-hati dalam memilih mobil bekas, agar tidak tertipu.

2. Pertimbangkan kebutuhan Anda

Selain anggaran, Anda juga perlu mempertimbangkan kebutuhan Anda dalam memilih mobil. Jika Anda hanya membutuhkan mobil untuk bepergian sehari-hari, Anda dapat memilih mobil hatchback atau city car.

Namun, jika Anda membutuhkan mobil untuk membawa banyak penumpang atau barang, Anda dapat memilih mobil MPV atau SUV.

3. Lakukan riset terlebih dahulu

Setelah menentukan anggaran dan kebutuhan Anda, saatnya untuk melakukan riset. Cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang mobil yang Anda inginkan, mulai dari spesifikasi, fitur, hingga harga.

Anda dapat mencari informasi ini di internet, majalah otomotif, atau dealer mobil.

4. Test drive

Setelah melakukan riset, Anda perlu melakukan test drive untuk merasakan langsung performa mobil yang Anda inginkan. Test drive akan membantu Anda untuk mengetahui apakah mobil tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda.

5. Bandingkan harga

Jangan lupa untuk membandingkan harga dari berbagai dealer sebelum membeli mobil. Anda dapat membandingkan harga melalui internet atau langsung datang ke dealer.

Berikut adalah beberapa tips tambahan yang dapat Anda ikuti:

Jika Anda membeli mobil baru, sebaiknya Anda membeli mobil yang masih dalam masa garansi.

Pastikan Anda membeli mobil dari dealer yang terpercaya.

Jangan lupa untuk mengurus asuransi mobil.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat membeli mobil murah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda.

Memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran merupakan langkah penting dalam memiliki kendaraan pribadi. Dengan ragam pilihan yang tersedia di pasar, ada mobil yang cocok untuk setiap kebutuhan, termasuk bagi mereka yang mengutamakan aspek keuangan dalam membeli kendaraan.

