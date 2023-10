Menjajal Irit dan Canggihnya Honda CR-V Hybrid di Pulau Dewata

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Honda CR-V e:HEV alias CR-V hybrid uji kendara selama dua hari, menempuh dari Pantai Pandawa menuju Tanjung Benoa, Bali. Berikut hasil efisiensi bahan bakar dan kecanggihan mobil SUV keluaran PT Honda Prospect Motor ini.

Kesempatan menjajal model terbaru CR-V ini berlangsung pada 16-17 Oktober 2023. Dalam uji kendara kali ini, PT Honda Prospect Motor (HPM) selaku agen pemegang merek Honda di Indonesia memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk mencoba efisiensi CR-V hybrid.

Berdasarkan pengujian internal, konsumsi bahan bakar Honda CR-V e:HEV mencapai 25,6 km/liter. Kendati demikian, uji coba internal tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena jalan yang dilalui ramai lancar dengan kontur jalan landai.

Uji coba, yang sedikit memberikan gambaran sebenarnya, baru berlangsung ketika rombongan jurnalis menjajal mobil tersebut melalui rute Pantai Pandawa-Tlaga Singhan-Tanjung Benoa. Mobil diisi tiga penumpang, jalanan cukup padat, dengan jarak tempuh mencapai sekitar 60 km.

Berdasarkan catatan Bisnis, rata-rata konsumsi bahan bakar Honda CR-V hybrid mencapai 16 km/liter. Adapun rata-rata terbaik yang dicatatkan jurnalis mencapai 22,6 km/liter.

Di tengah uji efisiensi tersebut, para jurnalis turut merasakan kecanggihan teknologi konektivitas Honda Connect. Teknologi tersebut menawarkan tiga nilai, yakni kemudahan, keselamatan, serta keamanan yang dapat diakses melalui ponsel pintar.

Salah satu fitur unggulan yang menawarkan kemudahan bagi pengguna CR-V hybrid adalah fitur Find My Car. Fitur ini akan memudahkan kita untuk menemukan posisi kendaraan yang sedang terparkir. Untuk menyalakan mesin mobil, tersemat fitur Remote Vehicle Control.

Dari segi keselamatan dan keamanan, pengguna CR-V hybrid dapat mengaktifkan fitur Speed Alert yang tersedia di Honda Connect. Layanan ini akan memberikan notifikasi langsung ke ponsel pengguna, ketika kendaraan melaju di atas batas kecepatan yang telah ditentukan.

Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director HPM, mengatakan bahwa uji kendara bagi media bertujuan memberikan informasi lebih detail terkait CR-V e:HEV sekaligus mencicipi performa dari teknologi mobil hybrid pertama Honda di Indonesia.

“Melalui acara ini kami ingin menghadirkan pengalaman yang sangat positif bagi rekan-rekan media mengenai performa mobil, kenyamanan, fitur-fitur canggih serta teknologi ramah lingkungan yang kami tawarkan,” kata Billy.

Interior Honda CR-V e:HEV alias CR-V hybrid /HPM

PEMESANAN CR-V HYBRID

Sejak diluncurkan dalam ajang GIIAS pada Agustus lalu, Honda melaporkan total pemesanan All New Honda CR-V generasi keenam ini telah mencapai 2.261 unit hingga 15 Oktober 2023. Dari jumlah ini, model hybrid mendominasi pemesanan hingga 72%.

Berdasarkan catatan Honda, total pemesanan CR-V RS e:HEV sampai dengan 15 Oktober 2023 mencapai 1.617 unit. Sementara itu, pemesanan CR-V varian 1,5L VTEC Turbo sebanyak 644 unit atau berkontribusi sebesar 28% dari total pemesanan.

Secara industri, penjualan mobil listrik baik baterai maupun hybrid di Indonesia juga terus menanjak. Gaikindo mencatat penjualan kendaraan listrik sepanjang Januari-September 2023 mencapai 44.265 unit, melesat 371,5% secara year-on-year (YoY).

Dari jumlah tersebut, mobil hybrid menunjukkan dominasinya dengan raihan penjualan sebanyak 34.135 unit. Jumlah ini berkontribusi 77,11% dari total penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

Yusak Billy meyakini potensi pasar hybrid di Indonesia masih terbuka. Mengingat pangsa pasar mobil elektrifikasi baru mencapai sekitar 5% dari total penjualan mobil secara industri.

“Secara market pasar elektrifikasi masih sekitar 5% dan memang arahnya semakin meningkat jika kami perhatikan,” ujarnya saat ditemui di Kintamani, Bali, Selasa (17/10/2023).

Sebagai model premium, Honda CR-V e:HEV didukung oleh dua motor listrik bertenaga tinggi dan mesin bensin yang beroperasi secara independen.

Sistem e:HEV bekerja dalam tiga sistem berkendara, yakni EV Mode, Hybrid Mode dan Engine Mode yang secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi jalan, pengendaraan, beban mesin, dan gaya berkendara untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar.

All New Honda CR-V untuk pertama kalinya turut memperkenalkan teknologi Honda Connect di Indonesia. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menghubungkan mobil dengan smartphone untuk mengakses berbagai fungsi dan informasi penting terkait kendaraannya.

Melalui teknologi tersebut, para pengguna All New Honda CR-V dapat mengakses berbagai fitur, seperti status kendaraan, mendeteksi tabrakan secara otomatis, find my car, pengingat kecepatan, geofence hingga panggilan emergensi.

All New CR-V juga ditawarkan dengan desain eksterior sportif dan interior mewah, sementara kenyamanan berkendara ditopang oleh fitur Honda Sensing. Tersedia dalam lima pilihan warna, CR-V RS e;HEV ini memiliki banderol Rp804,9 juta.

