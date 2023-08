Suzuki Perkenalkan Teknologi Hemat Energi Kendaraan Hybrid Pada GIIAS 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang berada di bawah naungan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) menggunakan teknologi fitur engine auto start-stop.

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra mengatakan fitur tersebut memungkinkan kendaraan hybrid milik Suzuki dapat secara otomatis mematikan mesin saat kendaraan berada dalam posisi berhenti.

Hal ini pun disebut berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar ditambah dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang didukung oleh Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion Battery.

Selain ramah lingkungan, teknologi pada kendaraan hybrid Suzuki juga memiliki nilai ekonomis karena ada unsur penghematan bahan bakar dengan menggunakan baterai Lithium-ion bekerja menyimpan energi ke baterai saat terjadi deselerasi dan menyuplainya kembali untuk melakukan akselerasi.

Teknologi SHVS dapat menghasilkan getaran mesin yang lebih halus, sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) semakin irit, dan relatif ramah lingkungan.

“Pada GIIAS 2023, Suzuki tetap melanjutkan edukasi tentang eco driving kepada seluruh konsumen setia kami, tentunya dengan cara yang interaktif dan menyenangkan,” ujar Donny dikutip Jumat (18/8/2023).

Beberapa kendaraan hybrid dari Suzuki yang telah menggunakan teknologi tersebut adalah Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All New Ertiga Hybrid.

Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 hadir dalam dua varian, yaitu GX yang dibanderol mulai dari Rp359,4 juta dan GL mulai dari Rp384,4 juta.

Kemudian untuk New XL7 Hybrid hadir dalam dua varian, yakni Beta yang mulai dari Rp283,9 juta, dan Alpha mulai dari Rp293,9 juta.

Selanjutnya untuk All New Ertiga Hybrid varian GX Smart Hybrid dipatok mulai dari Rp273,7 juta, dan Ertiga Suzuki Sport Smart Hybrid mulai dari Rp284,4 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News