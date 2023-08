Ridwan Kamil Jajal Ioniq 6, Terpukau dengan Desain

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menjajal mobil listrik keluaran terbaru dari Hyundai, yakni Ioniq 6 yang baru saja meluncur dalam ajang GIIAS 2023. Ridwan terpukau dengan desain Ioniq 6.

Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan memang sudah menggunakan mobil listrik dari Hyundai selama tiga tahun terakhir mulai dari Ioniq keluaran pertama, sampai Ioniq 5. Dia pun takjub dengan desain dan pengalaman dari berkendara Ioniq 6.

“Saya sudah tiga tahun kan pakai Hyundai dari yang pertama, terus Ioniq 5, terus dengan test drive Ioniq 6,” ujar Kang Emil di ICE BSD, Tangerang, Jumat (18/8/2023).

Hyundai Ioniq 6 memang sempat menyabet gelar Car and Driver’s EV of the Year Award mengalahkan beberapa merek lain seperti Audi Q4 E-tron, BMW i7, Kia EV6 GT, Kia Niro EV, Lexus RZ450e, Mercedes-Benz EQE350, Nissan Ariya e-4orce, Toyota bZ4X AWD, dan VinFast VF8.

“Keren desainnya [Ioniq 6], makanya juara dunia award winning,” tambahnya.

Lebih lanjut, sosok yang merupakan politisi Partai Golkar tersebut mengaku baru mengetahui bahwa ternyata banyak merek mobil listrik baru asal China yang tampil pada pameran GIIAS 2023.

Dia pun menilai para konsumen yang menghadiri pameran GIIAS 2023 pun juga sedang mempelajari betapa banyaknya mobil listrik asal China yang dipamerkan.

Ketika ditanya mobil listrik apa yang menjadi favoritnya, dia hanya menyebut seluruh mobil listrik yang tampil pada GIIAS 2023 memiliki desain yang terilang apik.

“Ah semua keren-keren,” tuturnya.

Beberapa merek mobil listrik asal China yang turut meramaikan GIIAS 2023 adalah Maxus MIFA9, Neta V, hingga Seres E1 milik DFSK>

DFSK yang meluncurkan Seres E1 dengan harga mulai dari Rp189 juta untuk Seres E1 Type B, dan Rp219 juta untuk Seres E1 Type L pada ajang GIIAS 2023.

Sementara itu, Neta sebagai pemain baru lainnya dari China juga baru saja meluncurkan mobil listriknya yang bernama Neta V seharga Rp379 juta dengan catatan pemesanan dilakukan selama pameran GIIAS 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News