Hondar CR-V Hybrid Meluncur di GIIAS 2023, Harga Mulai Rp799 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan dua type baru dari model Honda CR-V yang terdiri dari varian BBM dan hybrid. Varian untuk Honda CR-V Hybrid ini dibanderol dengan harga Rp799,9 juta.

Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan dalam menentukan harga All New Honda CR-V RS e:HEV tersebut dibutuhkan perjuangan dan nominal Rp799 juta tersebut relatif dapat terjangkau.

Adapun harga Rp799 juta tersebut merupakan harga bagi konsumen yang melakukan pemesanan sampai 30 September 2023 dengan nomor angka 2023. Pengiriman pun akan dilakukan mulai Oktober 2023.

Namun, Billy belum bisa menyebutkan berapa harga yang akan dipatok setelah masa pemesanan tersebut berakhir. Honda CR-V versi hybrid ini nantinya akan diimpor dari pabrik di Thailand.

Di sisi lain, harga yang dipatok untuk All New Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo atau varian BBM dibanderol dengan harga Rp739,9 juta atau lebih rendah Rp60 juta dibandingkan varian hybridnya. Varian BBM ini akan mulai dikirimkan pada Agustus 2023.

“Kami menghargai konsumen yang melakukan pemesanan sebelum mobil itu test drive, tapi sudah percaya produk sangat baik sekali dan kita hargai itu dengan harga Rp799,9 juta,” ujar Billy di ICE BSD pada Jumat (11/8/2023).

Mesin yang digunakan untuk Honda CR-V RS e:HEV adalah 2.0-liter direct-injected dengan 4-cylinder atkinson cycle DOHC. Mesin ini memiliki tenaga 108 kW/6.100 rpm dengan torsi maksimum mencapai 181 Nm/4.500 rpm.

Sementra untuk Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo menggunakan mesin 1.5-liter direct-injected 4-cylinder DOHC VTEC Turbo dengan tenaga maksimum 140 kW/6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm/1.700-5.000 rpm.

Perbedaan desain dari kedua varian ini terletak dari desain interiornya dimana varian hybrid menggunakan 5 kursi, sedangkan untuk varian BBM menggunakan 7 kursi.

Tujuan dari penerapan 5 kursi untuk varian hybrid adalah demi mengoptimalkan performa sporty karena menggunakan 7 kursi akan menambah berat sehingga mengurangi kesan sporty.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News