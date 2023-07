Mobil Listrik China Neta Siap Mengaspal di RI, Bakal Debut di GIIAS 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Merek mobil listrik asal China, yakni Neta segera meluncurkan produk pertamanya untuk pasar Indonesia.

Melalui akun Instagram @netaindonesia, Neta yang sebelumnya sudah memasarkan produknya di Thailand itu menyebut akan menghadirkan produk dengan konsep, inovasi, dan teknologi terbaru di Tanah Air.

“Neta akan menghadirkan salah satu produk yang paling diinginkan di Indonesia saat ini,” tulis Neta melalui akun Instagramnya, dikutip Minggu (30/7/2023).

Dalam akun Instagramnya, Neta juga mengunggah sebuah foto teaser dengan beberapa bangunan ikonik Indonesia, seperti Candi Borobudur, dan Monumen Nasional (Monas). Foto tersebut dilengkapi dengan logo Neta dan tulisan ‘Hello Indonesia, This is Neta’.

“Finally! Ada pendatang baru di Indonesia yang akan menghadirkan produk yang paling ditunggu-tunggu!” tulis Neta.

Marketing Director Neta Yusuf Anshori sebelumnya mengatakan, pihaknya akan turut serta dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar pada 10-20 Agustus 2023.

Booth yang akan digunakan oleh Neta terletak di 8E dengan luas sekitar 680 meter persegi. Neta pun berencana menampilkan sebanyak lima sampai enam produk di GIIAS 2023.

Selain itu, Neta juga mengajak para calon konsumen untuk melihat produk-produk yang akan dibawa sekaligus menyediakan dua sampai tiga unit mobil untuk melakukan test drive.

“Pada GIIAS kali ini Neta membawa message for Indonesia, this is Neta, sebagai bentuk perkenalan brand kami untuk pertama kalinya kepada khalayak Indonesia," ujar Yusuf dalam konferensi pers pada awal bulan ini.

Sementara itu, untuk pasar Thailand, Neta sudah melakukan acara peletakan batu pertama atau groundbreaking sebuah pabrik yang akan menjadi basis manufaktur utama Neta di Khan Na Yao, Bangkok pada 10 Maret 2023.

Pabrik ini nantinya akan memproduksi dan mengekspor kendaraan listrik Neta untuk pasar di Asean. Neta juga menandatangani kerja sama dengan Bangchan General Assembly Co., Ltd. (BGAC) Thailand untuk membangun basis perakitan kendaraan listrik modern.

Pabrik yang merupakan pertama dibangun di luar China tersebut nantinya akan terdiri atas tiga bengkel untuk pengelasan, pengecatan, dan perakitan produk Neta. Pabrik ini diperkirakan mulai berproduksi pada akhir Januari 2024.

Co-founder dan CEO Neta Auto Zhang Yong mengatakan, pabrik di Thailand akan menjadi basis utama bagi Neta untuk memproduksi dan mengekspor kendaraan dengan setir di sebelah kanan atau right hand drive EV (RHD EV).

“Kami juga berencana untuk memasuki lebih banyak negara di Timur Tengah, Uni Eropa, dan kawasan lainnya, menjadikan Neta Auto sebagai merek yang diakui dan dipercaya oleh konsumen global,” ujar Zhang dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari situs resmi Neta pada Minggu (30/7/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News