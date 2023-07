Cara Beli dan Harga Tiket GIIAS 2023 Spesial Kemerdekaan, Termurah sampai Termahal Rp250 Ribu

Bisnis.com, JAKARTA — Perhelatan pameran otomotif, terbesar Gaikindo atau GIIAS 2023 series yang ke-30 kembali digelar di ICE BSD City, Tangerang pada 10-20 Agustus 2023 bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Bagaimana cara mendapatkan tiket dengan harga termurah untuk menonton gelaran tersebut?

Pada GIIAS 2023 edisi ke-30 ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyediakan 2 platform penjualan tiket pameran otomotif ini, yaitu melalui platform Online Auto360 dan OTS (On The Spot).

Pada gelaran GIIAS ke-30 ini, Gaikindo kembali menyediakan platform pembayaran secara tunai di loket atau OTS, setelah sebelumnya absen selama 2 tahun terakhir.

Adapun, platform online Auto360, yang dikembangkan oleh PT Lima Event Indonesia, sudah tersedia di google play store dengan rating 4,4 untuk Android maupun App Store untuk Iphone.

Sementara itu, Gaikindo menerapkan sejumlah harga khusus dalam momen special di penyelenggaraan GIIAS 2023. Pada momen khusus pembukaan, misalnya, yang dijadwalkan diselenggarakan pada Kamis, 10 Agustus 2023, maka pembelian secara online menggunakan Auto360 dikenakan harga sebesar Rp200 ribu, sedangkan pembelian secara OTS dibanderol Rp250 ribu.

Selanjutnya pada Kamis 17 Agustus 2023, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-78, maka harga pembelian tiket secara online dibanderol seharga Rp78 ribu dan Rp120 ribu untuk pembelian secara OTS.

Berikut adalah rincian harga tiket GIIAS 2023:

VIP TICKET

Kamis, 10 Agustus 2023

15.00 – 21.00 WIB

Online Channel melalui aplikasi Auto360: Rp200 ribu

OTS (On-The-Spot): Rp250 ribu

WEEKDAYS (Untuk Publik)

Tanggal 11 – 20 Agustus 2023

Senin – Jumat (11.00 – 21.00 WIB)

Online Channel melalui aplikasi Auto360: Rp50 ribu

OTS (On-The-Spot): Rp70 ribu

WEEKENDS/ Hari Libur

Sabtu – Minggu (10.00 – 21.00 WIB)

Online Channel melalui aplikasi Auto360: Rp100 ribu

OTS (On-The-Spot): Rp120 ribu

HARI KEMERDEKAAN

Kamis, 17 Agustus 2023 (10.00 – 21.00 WIB)

Online Channel melalui aplikasi Auto360: Rp78 ribu

OTS (On-The-Spot): Rp120 ribu

Jadwal Penjualan Tiket GIIAS 2023

Sejatinya, penyelenggara GIIAS 2023 memberikan penawaran khusus penjualan tiket yang bersifat sangat terbatas melalui VIP Ticket pre-sale dengan harga hanya Rp30 ribu jika melakukan pembelian secara online melalui aplikasi Auto360.

Sayangnya, penawaran khusus tersebut sudah lewat karena berakhir pada Jumat, 14 Juli 2023 pukul 14.00 WIB. Penawaran tersebut juga hanya disampaikan di media sosial resmi GIIAS, baik Instagram, Twitter hingga Youtube.

Berikut adalah jadwal penjualan tiket GIIAS 2023 ke-30:

VIP Ticket Pre-Sale

14 Juli 2023

Regular Ticket Pre-Sale Vol.1

17-19 Juli 2023

Regular Ticket Pre-Sale Vol.2

24-26 Juli 2023

Online Public Sale

Mulai dari Kamis 27 Juli 2023

On The Spot (OTS) Public Sale

Mulai dari Kamis 10 Agustus 2023 di area pameran

GIIAS 2023 DORONG KENDARAAN LISTRIK

Adapun, GIIAS 2023 masih akan fokus membangun pengetahuan masyarakat mengenai keunggulan, cara penggunaan, dan efek positif dari kendaraan listrik berbasis baterai lewat stimulasi langsung, di mana area EV Test Track pada tahun ini ini akan mengambil tempat pada area luar atau outdoor dari pameran GIIAS 2023. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kali ini GIIAS akan menyoroti durabilitas dan fitur terkini dari kendaraan listrik.

"Pada tahun sebelumnya, program EV Test Track GIIAS berada di dalam ruangan untuk menampilkan kelebihan kendaraan bermotor berbasis baterai yang tidak memiliki polusi udara dan suara. Tahun ini kami siapkan di luar ruangan untuk menyoroti durabilitas EV yang tidak kalah dari kendaraan konvensional, dan kali ini pengunjung dapat langsung kemudikan dan rasakan sendiri durabilitasnya melewati beberapa obstacle khusus yang disediakan," ungkap Rizwan Alamsjah, Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Rizwan memberikan bocoran lebih kurang 50 unit kendaraan listrik dipersiapkan untuk melewati hambatan water test sejauh 10 meter dan sedalam kurang lebih 30 cm yang dipersiapkan untuk meyakinkan pengunjung akan ketahanan kendaraan listrik. Kemudian area khusus juga dipersiapkan untuk mendemonstrasikan fitur-fitur canggih kendaraan listrik, mulai dari fitur auto break assist, hingga fitur auto parking akan dapat dicoba langsung oleh para pengunjung.

Sementara itu, dari sisi kepesertaan, GIIAS 2023 dijadwalkan akan menghadirkan total lebih dari 30 merek kelas dunia, termasuk merek otomotif baru, mulai dari Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan penumpang, yakni Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mercedez-Bens, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Subaru, Suzuki, Tank, Toyota, VW, dan Wuling

Selanjutnya, dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, dan UD Trucks. Tiga merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem.

Berikutnya, sebanyak 14 APM Sepeda Motor juga akan hadir di GIIAS 2023, seperti Astra Honda Motor, Aprilia, Benelli, Exotic, Harley Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, Vespa. Lebih dari 100 merek peserta dari industri pendukung juga telah memastikan siap berpartisipasi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023 The Series.

"Pameran GIIAS kali ini dipastikan akan dipenuhi dengan berbagai peluncuran, model baru, teknologi baru, dari para peserta yang pasti menarik untuk ditunggu. Dan masih ada tambahan peserta-peserta baru yang akan berpartisipasi, detilnya kami akan infokan secepatnya," imbuh Rizwan.

GIIAS 2023 didukung Astra Financial sebagai platinum sponsor GIIAS 2023 bersama FIFGROUP, Astra Credit, Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay, MauCash, MOXA, dan SEVA. Selain Astra Financial, GIIAS 2023 juga mendapatkan dukungan Powered by Pertamina, Mobbi sebagai Official Trade in Partner serta sponsor lainnya GT Radial, JKIND, Protera, AHM, dan Superchallenge.

Sebagai informasi, pada 2023, rangkaian GIIAS The Series akan berlangsung pada empat kota dipulau Jawa, GIIAS Tangerang, 10 – 20 Agustus 2023 mengambil tempat di ICE – BSD City. Kemudian dilanjutkan berturut-turut penyelenggaraan GIIAS di Surabaya pada 20 – 24 September 2023, di Grand City Convex, Semarang pada 18 – 22 Oktober 2023, di Marina Convention Center, dan ditutup dengan pelaksanaan GIIAS dikota baru, GIIAS Bandung pada 22 – 26 November 2023, di Sudirman Grand Ballroom.

