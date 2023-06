Mercedes EQA dan EQB Diluncurkan, Harga Mulai Rp1,5 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI), resmi meluncurkan kendaraan listrik baru sebanyak dua model sekaligus yakni The New EQA dan EQB, harga mulai dari Rp1,5 miliar.

President Director MBDI Choi Duk Jun mengatakan peluncuran dua model ini sudah sesuai dengan komitmen perusahaan yang akan kembali meluncurkan kendaraan listrik pada 2023. Dia juga mengklaim salah satu mobil listriknya merupakan BEV pertama di Indonesia dengan kapasitas tujuh penumpang.

"Sejalan dengan strategi kami, electrification atau elektrifikasi, kami memperkenalkan dua model kendaraan full-electric terbaru yaitu The new EQA, anggota keluarga kendaraan full-electric Mercedes-Benz yang berukuran paling kecil dan The new EQB, full-electric 7-seater SUV pertama di Indonesia," kata Choi Duk Jun dalam peluncuran EQA dan EQB, Kamis (15/6/2023).

Secara terperinci, The new EQA adalah model entry level SUV dari lini kendaraan full-electric Mercedes-EQ, mobil ini hadir dalam varian Electric Art dengan aksen warna rose gold pada ventilasi udara dan jok yang dilapisi kulit two-tone ARTICO man-made leather.

Kendaraan ini dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan mobilitas listrik dari para kaum urban di Indonesia dengan kemampuan menempuh jarak hingga 486km. Kinerja itu ditunjang baterai lithium-ion double decker dengan konten energi 66,5 kWh. Mobil listrik ini mampu terisi penuh dari 10 - 80 persen hanya dalam 32 menit menggunakan DC fast-charging 100 Kw.

Selanjutnya, The new EQB hadir untuk memenuhi penggemar 7-seater SUV di Indonesia, dengan menawarkan ruang luas untuk kebutuhan transportasi keluarga yang ramah lingkungan.



The new EQB hadir dengan baterai lithium-ion double decker yang memiliki jarak tempuh hingga 448km berdasarkan WLTP. Kapasitas sebesar 66,5 kWh yang tersemat pada mobil dapat diisi dari 10 persen ke 80 persen dalam waktu 32 menit menggunakan DC fast-charging 100kW.

Sebagai informasi, Mercy secara perdana meluncurkan mobil listrik sejak kepindahan di bawah payung Indomobil Group.

Berikut harga mobil SUV listrik pertama Mercedes-Benz di Indonesia :



The new EQA: Rp 1,54 miliar

The new EQB: Rp1,65 miliar

