Update Harga Mobil Toyota di Auto2000

Bisnis.com, JAKARTA – Harga mobil kerap kali mengalami kenaikan maupun penurunan seiring dengan kenaikan pada proses produksi.

Oleh sebab itu, produsen otomotif atau agen pemegang merek (APM) bakal menyesuaikan harga agar bisa mengimbangi ongkos produksi. Biasanya, kenaikan harga ini dikendalikan oleh harga komponen atau bahan baku mobil

Salah satu merek yang menyesuaikan harga mobilnya kali ini adalah Toyota. Berdasarkan, dokumen daftar harga OTR dengan wilayah order Jakarta, Banten, dan Bekasi atau plat B, yang diterima Bisnis, Toyota telah mengerek harga produknya.

Misalnya, harga mobil hybrid andalannya di Indonesia yakni Innova Zenix telah mengalami kenaikan banderol Rp6 juta-an dibandingkan awal 2023.

Kemudian, mobil Toyota yang paling mencolok mengalami kenaikan pada bulan ini adalah model Camry yang telah meningkat 28 juta-an, penyesuaian ini juga diterapkan pada Camry varian hybrid.

Berikut daftar harga Toyota terbaru Juni 2023 di diler Auto2000 (OTR Jakarta) :

Mobil Listrik

All New Corolla Cross Hybrid : Rp540,9 – Rp607,1 juta

New Corolla Altis Hybrid : Rp593,3 juta

MPV

All New Kijang Innova Zenix : Rp423 juta - Rp620 juta (termasuk Hybrid)

New Calya : Rp164,7 juta – Rp187,4 juta

All New Voxy : Rp592,7 juta - Rp595,7 juta

All New Veloz : Rp288,7 juta - Rp336,8 juta

All New Avanza : Rp233,1 juta - Rp272,5 juta

New Vellfire : Rp1,399 miliar

New Alphard : Rp1,385 miliar - Rp1,388 miliar

SUV

All New Raize GR Sport : Rp249,9 juta - Rp307,7 juta

New Fortuner GR Sport : Rp613,9 juta – Rp632,6 juta

New Rush GR Sport : Rp280,2 juta - Rp303,6 juta

Land Cruiser : Rp2,4 miliar – Rp2,5 miliar

Hatchback

All New Agya (termasuk GR) : Rp159,7 juta – Rp256 juta

New Yaris GR Sport : Rp321,8 juta – Rp342,2 juta

Sedan

All New Vios : Rp363,2 juta - Rp364,7 juta

New Corolla Altis : Rp538,9 juta

New Camry : Rp799,3 juta - Rp937,4 juta (termasuk Hybrid)

Kendaraan Komersial

New Hilux GR Sport : Rp731,4 juta

New Hiace Commuter: Rp551,2 juta

New Hiace Premio : Rp636,9 juta

New Hilux D Cab : Rp438,2- Rp520,8 juta

New Hilux S Cab : Rp277,2 juta - Rp401,1juta

Sebagai catatan, harga ini merupakan harga standar yang artinya tidak termasuk banderol yang harus melalui pemesanan terlebih dahulu atau spot order.

