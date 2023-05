Fantastis, Ini Total Penjualan Mobil Listri Toyota di Seluruh Dunia Hingga Maret 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Toyota Motor Corporation (TMC) mencatatkan penjualan mobil listrik 842.422 unit pada kuartal I/2023, tumbuh 17 persen dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Berdasarkan data yang dirilis TMC, kinerja penjualan mobil domestik mencapai 264.931 unit, meningkatkan signifikan sebesar 58,5 persen secara tahunan. Sedangkan, penjualan mobil di luar Jepang berhasil membukukan 577.491 unit, naik tipis 4,5 persen.

Rinciannya, negara paling besar yang memasarkan mobil listrik Toyota adalah Eropa sebanyak 200.358 unit, diikuti Asia 188,443 unit, kedua negara ini kompak tumbuh dengan peningkatan masing-masing 9,4 persen dan 13,3 persen.

Sementara itu, di Amerika Utara terjual 134.074 dan China 134,836 unit, kinerja pabrikan Jepang ini malah turun sebesar 3,2 persen dan 3,2 persen. Sedangkan, negara lainnya 49.616 unit.

Secara model, Toyota memiliki line up mobil listrik lengkap mulai dari BEV, yakni bZ4X, hibrida (HEV), Corolla Cross, Prius, Highlander, Sequoia, Camry dan lainnya. Kemudian untuk varian plug in hybrid (PHEV), Toyota memiliki line up Prius Prime dan RAV4 Prime.

Sebagai informasi, secara keseluruhan penjualan Toyota Global sepanjang periode kuartal I/2023 tercatat 2,39 unit, atau meningkat 1,8 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Mengacu data yang sama, kinerja Toyota sebenarnya mengalami penurunan pada segmen penjualan mobil di luar Jepang, sebesar 3,8 persen secara tahunan.

Namun, mengacu data yang sama, penjualan Toyota secara domestik justru mengalami peningkatan 31,4 persen dengan pangsa pasar 35,7 persen.

