Investasi Jumbo Rp268 Triliun, Hyundai Berambisi Jadi Top 3 Produsen Mobil Listrik

Bisnis.com, JAKARTA - Hyundai Motor Group mengumumkan untuk berinvestasi sekitar 24 triliun Won atau setara Rp268,9 triliun untuk menjadi pemain tiga teratas secara global.

Dikutip situs resmi hyundai.com pada Rabu (12/4/2023), rencana investasi oleh grup, yang meliputi Hyundai Motor Co, Kia Corp dan Hyundai Mobis Co Ltd secara signifikan bakal memperluas produksi EV tahunan di Korea menjadi 1,51 juta unit dan volume global menjadi 3,64 juta unit pada 2030.

Selain menambah kapasitas produksi, investasi skala besar ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem EV Korea dan memperkuat perannya sebagai pusat dari industri kendaraan listrik global.

“Grup akan banyak berinvestasi dalam R&D, seperti mengembangkan platform untuk kendaraan listrik generasi mendatang, memperluas jajaran produk, mengembangkan suku cadang inti dan teknologi canggih, serta membangun fasilitas penelitian. Ini juga akan mempromosikan pengembangan teknologi dengan mitranya,” tulis Hyundai dalam keterangan.

Sehingga, perusahaan otomotif asal ‘Negeri Ginseng” itu dapat mengembangkan suku cadang dan teknologi mobilitas masa depan, membangun infrastruktur kendaraan listrik, serta mengeksplorasi peluang bisnis kendaraan listrik baru.

Hyundai juga berencana untuk secara berurutan mengembangkan platform khusus untuk setiap kelas kendaraan di bawah sistem Integrated Modular Architecture (IMA), termasuk platform 'eM' yang dirancang khusus untuk mobil penumpang, yang akan diperkenalkan pada tahun 2025. Platform yang menggunakan IMA dapat menstandarkan baterai dan motor untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengembangan produk.

Dalam hal ini, Hyundai juga akan memperkenalkan 31 model kendaraan listrik dari merek Hyundai, Genesis dan KIA. Dua mobil yang baru diketahui adalah KIA EV9, SUV andalan listrik tiga baris kursi pertamanya pada 2023, sedangkan Hyundai Motor berencana meluncurkan IONIQ 7 pada tahun 2024.

“Pada tahun 2030, Hyundai Motor Group akan memiliki total jajaran 31 model EV, termasuk model dari Hyundai Motor, Kia, dan merek mewah Genesis,” tutup keterangan tersebut.

