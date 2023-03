Daftar Harga Tiket Gaikindo Jakarta Autoweek 2023 di JCC Senayan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kembali menggelar pameran Gaikindo Jakarta AutoWeek (GJAW) 2023 di JCC, Senayan, Jakarta Selatan pada 10-19 Maret 2023.

Pameran mobil GJAW 2023 dibuka untuk masyarakat umum. Bagi pengunjung yang ingin datang ke pameran ini, pengunjung bisa merogoh kocek mulai Rp40.000. Harga tiket GJAW 2023 dibagi menjadi dua jenis yaitu tiket advanced dan reguler.

Mengutip Instagram @jakartaautoweek, Sabtu (11/3/2023), tiket advanced merupakan tiket yang dibeli minimal 24 jam sebelum hari kedatangan. Keuntungannya, pengunjung mendapatkan banderol harga lebih murah dibanding reguler.

Berikut rincian harga tiket GJAW 2023

1. Tiket advanced

Weekdays (Senin-Jumat, 13-17 Maret pukul 11.00-22.00 WIB): Rp40.000

Weekend (Sabtu dan Minggu, 11-12 Maret 2023 & 18 -19 Maret 2023 pukul 10.00-22.00 WIB): Rp60.000

2. Tiket reguler

Weekdays (Senin-Jumat, 13-17 Maret 2023 pukul 11.00-22.00 WIB): Rp50.000

Weekend (Sabtu dan Minggu, 11-12 Maret & 18-19 Maret 2023 pukul 10.00-22.00 WIB): Rp70.000

Sejumlah merek mobil yang menjadi peserta pameran GJAW 2023 di antaranya BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG Motors, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki , Toyota, dan Wuling.

Dalam kesempatan ini, beberapa APM juga sudah membuka keran pemesanan untuk mobil terbarunya seperti duo LCGC All New Toyota Agya dan All New Daihatsu Ayla.

Selanjutnya, Grand Vitara dengan teknologi hybrid sudah mengungkapkan harga di pameran ini mulai Rp359,4 juta hingga Rp387,4 juta, disusul Chery Omoda 5 dikisaran Rp329 juta untuk varian z dan varian RZ Rp399 juta.

Selain itu, ada beberapa merek industri pendukung otomotif seperti Astra Otoparts, Blackvue, Broom, HSR, Hurricane, Accelera, V-Kool, Venom, Wincos, hingga Solargard.

Sebagai informasi, panitia penyelenggara GJAW 2023 juga menyediakan shuttle bus setiap 15 menit sekali di beberapa titik, di antaranya Senayan City, SCBD Parking Lot 17, FX Sudirman yang dimulai pukul 10.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Selain pameran otomotif, GJAW 2023 juga menghadirkan konser musik dari musisi ternama mulai dari Ahmad Dhani Project, Potret, Maliq & D'Essentials, Noah, Samson, Yovie & Nuno, D'Masiv, Johnny Stimson, Trio Lestari, Rio Febrian, dan Rizky Febian.

