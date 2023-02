Persaingan Pasar SUV Honda dan Wuling, Alvez Bakal Geser H-RV?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar mobil sport utility vehicle (SUV) compact atau segmen B di Indonesia akan semakin bergairah setelah kedatangan Wuling Alvez dengan membawa gebrakan harga di level LCGC. Pasalnya, mobil Wuling tersebut dibanderol mulai dari Rp209 juta.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, mengatakan kehadiran mobil baru di segmen ini menjadi bukti bahwa pasar SUV semakin diminati di Indonesia.

Meski penantangnya membawa pembaruan teknologi dan ditambah dengan harga yang jauh lebih murah sekalipun. Honda Prospect tetap percaya diri dapat menjadi market leader SUV berkat kepercayaan masyarakat yang sudah lama dibangun terhadap produknya.

“Kami percaya bahwa konsumen SUV saat ini merupakan konsumen yang sudah lebih kritis, yang menilai sebuah mobil bukan hanya dari kebaruan dan harga, tetapi pada kualitas, reliabilitas, purna jual dan value for money,” kata Billy kepada Bisnis, Senin (27/2/2023).

Billy memastikan bahwa pihak Honda tidak akan terlalu terpengaruh dengan kedatangan mobil baru di pasar SUV. Oleh karena itu, HPM akan terus fokus dalam menghadirkan model yang mempunyai nilai untuk konsumennya.

“Karena itu, strategi kami adalah terus menghadirkan model-model SUV yang memberikan nilai lebih bagi konsumen,” ujarnya.

Sementara, dari sisi penantang, Wuling Alvez tampil menjadi sorotan publik dalam ajang IIMS 2023 setelah mengumumkan harga yang sangat terjangkau di kelasnya.

Kendati demikian, Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan daya tarik dari mobil teranyarnya tersebut bukan hanya dari sisi harga saja, melainkan dari fungsi dan manfaat yang diberikan kepada konsumen.

“Seperti tagline Alvez, All At Once. Jadi, kami bukan Cuma bicara tentang desain, bukan juga soal fitur, tetapi dari sisi fungsional dan benefit-nya pun konsumen bisa mendapatkan dengan harga yang kompetitif,” ujar Dian dalam IIMS 2023 beberapa waktu lalu.

Dian menambahkan, inovasi harga yang terjangkau dikeluarkan Wuling untuk membanderol mobil Alvez, diharapkan dapat membuat pasar SUV Kompak menjadi lebih luas ke depannya,

“Iya, kita ada di segmen yang sama [dengan Honda HR-V]. Segmennya itu akan menjadi lebih luas dengan range harga yang menurut kita bisa diterima lebih banyak konsumen," ungkapnya.

Terbaru, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), per Januari 2023 Honda H-RV telah menempatkan diri sebagai pemuncak penjualan segmen B SUV di Indonesia dengan mencatatkan penjualan 3.429 unit. Disusul pesaing terdekatnya Hyundai Creta dengan terjual 1.223 unit.

