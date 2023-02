Gandeng Epson, Maxdecal Perluas Pasar Modifikasi Otomotif

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen stiker otomotif, Maxdecal berkolaborasi dengan Epson untuk memperluas pasar modifikasi dengan mengenalkan printing otomotif berstandar Automotive Grade yang dicetak menggunakan mesin dan bahan berkualitas tinggi.

Senior Manager Vertical Business PT Epson Indonesia, Lina Mariani mengatakan dengan suplai bahan stiker dari Maxdecal dan hasil printing Epson akan menghasilkan berbagai pilihan warna yang lebih luas.

"Dengan teknologi warna yang mendekati fluorescent yakni teknologi tinta yang dapat diaplikasikan di berbagai produk printing yang saat ini menjadi perhatian industry kreatif salah satunya market otomotif. Didukung dengan stiker Maxdecal hasil yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan market otomotif," kata Lina di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga : Kenali Aturan Modifikasi Mobil agar Aman dan Bebas Tilang

Dia menambahkan, salah satu printer yang digunakan untuk menghasilkan stiker berkualitas yaitu dengan Epson SC-S80670 yang memiliki teknologi tinta 10 warna Epson UltraChrome GS3 dengan opsi warna putih atau silver metallic sehingga memiliki color gamut yang luas.

Senada dengan Lina, Industrial Inkjet Manager PT Mulia Mandiri Supply Meldy Feryanto menyampaikan kolaborasi ini mampu menjawab kekurangan industri otomotif, khususnya pada modifikasi. Sebab, Epson mampu menghasilkan warna yang hampir sama dengan realita pada desain digital.

“Printer Epson sanggup menghasilkan warna yang stabil dan solid serta 99 persen hasil warna cetakan sesuai dengan desain yang dibuat,” ujar Meldy.

Baca Juga : Dukung Gelaran Modifikasi IMX 2022, Bank Neo Sasar Generasi Milenial

Sementara, Research and Development Maxdecal Nofian Hendra menyebut industri modifikasi akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Oleh karenanya, pada 2020 pihaknya merilis stiker printing seperti APV80, AHG90, VPF100, LMP80, dan TMP80.

"Stiker Maxdecal juga telah dibekali spesifikasi Automotive Grade dengan bahan baku sticker yang lentur dan lem yang sangat cocok untuk di pasar otomotif. Hal ini membuat kombinasi Epson dan Maxdecal sangat cocok sekali untuk pasar otomotif yang memiliki desain dan kreativitask warna yang eksotis,” terang Nofian.

Sebagai informasi dalam acara "Best Printing Collaboration Epson and Maxdecal with Automotive Grade” yang didukung oleh PT. Mulia Mandiri Supply (MMS) sebagai Master Dealer Epson dan Authorized Distributor Maxdecal di Indonesia. Acara tersebut menampilkan motor Honda Vario 160 sebagai contoh penggunaan hasil kolaborasi Maxdecdal dan Epson.

Baca Juga : Xenia Modifikasi Tampil Sporty di GIIAS 2022, Goda Anak Muda Urban

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : modifikasi mobil modifikasi