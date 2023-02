Bakal Comeback di IIMS 2023, Ini Sepak Terjang Mobil Esemka Kebanggaan Jokowi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran merek mobil buatan Indonesia, Esemka, di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 menjadi sorotan publik baru-baru ini.

Mobil yang sempat dianggap 'gaib' oleh masyarakat ini memberikan kejutan setelah dipastikan hadir dalam ajang IIMS 2023 pada 16-26 Februari 2023.

“Welcome, @esemkaindonesia will be one of our exhibitor at Hall A #IIMS2023! See You at #IIMS2023,” tulis penyelenggara IIMS 2023 di Instagram, Kamis (5/2/2023).

Produsen Esemka, PT Solo Manufaktur Kreasi membenarkan keikutsertaan Esemka dalam ajang IIMS tersebut.

"Benar kami Esemka ikut di IIMS tahun ini sesuai pemberitaan dari Dyandra," kata Presiden Direktur Solo Manufaktur Kreasi Eddy Wirajaya kepada Bisnis, Kamis (2/2/2023).

Lantas, bagaimana kilas balik perjalanan mobil Esemka di Indonesia?

Dalam catatan Bisnis, mobil buatan PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) ini menuai pro kontra, apalagi kala itu, mobil yang dibangga-banggakan Presiden Joko Widodo saat menjadi Wali Kota Solo muncul di tengah panasnya kondisi politik Indonesia. Bagi satu kubu, Esemka adalah pembuktian, tetapi di kubu lain, karya anak bangsa ini jadi cibiran.



Sejarah Singkat Esemka

Embrio mobil Esemka terlahir dari program teaching factory yang digagas Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2007. Lima sekolah menengah kejuruan (SMK) di Malang, dan Surakarta terpilih untuk mengembangkan prototipe mobil karya anak bangsa.

Sempat terhenti pada 2010, Esemka kembali menyedot perhatian publik pada 2012, ketika Joko Widodo, yang menjabat Wali Kota Solo kala itu, menjadikan Esemka sebagai mobil dinasnya. Namun, setelah itu kabar Esemka sepi.

Pada 2015, tim Esemka kabarnya dipanggil ke Istana, dan setahun berikutnya masuk investor PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL).

Kemudian, pada 2018, Kepala Badan Intelijen Negara sekaligus Bos dari PT ACL Abdullah Mahmud Hendropriyono mengaku telah angkat kaki dari PT Solo Manufaktur Kreasi.

Setelahnya, PT Solo Manufaktur Kreasi dengan menggandeng Guangdong Foday Automobile dan pabrikan China lain terus melanjutkan kiprah Esemka di Tanah Air.

Pernah Dibanggakan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membanggakan mobil buatan bangsa ini. Pada penghujung 2019, dalam peresmian pabrik Esemka, Jokowi meyakini bahwa produk mobil buatan lokal ini dapat memberikan memberikan multiplier effect besar kepada perekonomian nasional.

Pasalnya, Presiden mengatakan, pro­duksi mobil Esemka banyak meli­bat­kan usaha kecil dan menengah seba­gai bagian dari rantai pemasok komponen.

Adapun, dia menilai me­nilai mobil Esemka yang merupakan sebuah brand dan prinsipal Indonesia, harus didukung dan layak dimiliki ma­syarakat.

“Saya sudah coba dan saya lihat kualitas produk ini bagus. Saya tidak mau memaksa Anda untuk beli. Tapi kalau lihat produknya yang bagus, kita wajib beli. Kalau tidak mau beli ya kebangetan. Kebangetan kalau maunya beli merek impor," kata Jokowi, Jumat (6/9/2019).

Presiden mengapresiasi upaya PT SMK untuk mewujudkan mobil buat­an lokal, meskipun diakuinya tidak mu­­­dah dalam berkompetisi di pasar. Namun, asalkan masyarakat menggunakan dan mengakui produk Esemka maka mobil ini akan laku di pasaran otomotif.