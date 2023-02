Morris Garage Inggris Bakal Hadirkan Mobil Listrik di IIMS 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal Inggris, Morris Garage (MG) membocorkan rencana menghadirkan mobil listrik besutannya masuk ke Tanah Air melalui ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin melihat IIMS 2023 dengan tema BOOST (Bringing Opportunity for Automotive Society Together), membuat MG bersemangat untuk memberi kejutan, sekaligus menjawab kebutuhan para milenial dan generasi Z.

"Milenial dan Gen-Z adalah orang-orang yang open-minded, technology-friendly, mengerti akan hal yang sangat kekinian, dan punya spirit always possible. Karakter itu akan kami terjemahkan di IIMS 2023, dengan tema kami yang baru, beyond boundaries," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/2/2023).

Arief masih belum berbicara secara gamblang soal kehadiran MG4 EV, di mana merupakan crossover elektrik pertama besutan MG dan baru dirilis untuk pasar Eropa pada September 2022 lalu.

"Tapi green technology merupakan sesuatu yang akan MG berikan sebagai kejutan untuk Indonesia," ujar Arief.

Sebelumnya, pabrikan asal Britania ini memiliki beberapa tipe EV, yaitu MG ZS EV, MG5 EV, dan Marvel R, yang memanfaatkan listrik secara penuh sebagai sumber tenaga.

Adapun, kembali beraksinya MG di ajang IIMS 2023 memperlihatkan niat MG untuk melayani pasar global, termasuk Indonesia.

Sebagai brand otomotif terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak tahun 1920 dan resmi sebagai merek dagang pada 1924, MG resmi melebarkan sayapnya ke Indonesia pada 2020.

Melewati perjalanan panjang, evolusi MG yang digerakkan oleh inovasi dalam teknologi, desain, performa, serta safety, telah mengantarkan MG pada keberhasilan mendefinisi ulang ekspektasi seluruh pasar global, termasuk Indonesia, melalui berbagai line-up mobilnya.

“Line-up MG yang sudah dinikmati oleh seluruh pecinta otomotif Tanah Air begitu luar biasa. Mulai dari New MG ZS, SUV compact nan modern yang saat ini sangat digandrungi konsumen SUV di Tanah Air, juga 4-door coupé yang menjadi game changer di Indonesia, yaitu MG 5 GT," jelasnya.

Terlebih, tipe medium SUV New MG HS yang baru saja diluncurkan pun terbilang berhasil meraih hati konsumen Tanah Air. Arief menekankan inilah salah satu alasan MG fokus bergerak maju demi merebut hati masyarakat Indonesia, terutama kaum muda.

"Baru dirilis, tapi New MG HS sudah banyak pemesannya. Milenial dan Gen-Z, yang notabene menjadi pengguna MG terbanyak di Tanah Air, mereka mendominasi sebesar 53 persen market MG," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : iims Mobil Listrik Morris Garage