Tahun Lalu, Suzuki Genap Produksi 3 Juta Mobil

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) sebagai perusahaan manufaktur kendaraan roda empat dan roda dua merek Suzuki di Indonesia menorehkan pencapaian produksi 3 juta unit tepat pada Desember tahun 2022.

Jumlah produksi tersebut diraih sejak Suzuki memproduksi mobil perdananya di Indonesia pada tahun 1976.

Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor, Shingo Sezaki menyampaikan prestasi ini merupakan upaya dari pihaknya yang secara aktif untuk menghadirkan rasa bangganya terhadap apa yang telah berhasil Suzuki Indonesia capai,

“Suzuki secara aktif dan konsisten selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik hingga akhirnya berhasil mencapai momentum bersejarah akumulasi produksi mobil ke-3 juta unit,” ungkapnya dikutip dalam keterangan, Rabu (18/1/2023).

Dalam perjalanannya, Suzuki memulai kiprah produksinya di Indonesia melalui model Carry ST20 yang menjadi primadona di kelas kendaraan niaga ringan pada tahun 1976. Hingga saat ini, Suzuki Carry masih diproduksi dengan generasi terbaru sekaligus memegang market share tertinggi di kendaraan niaga ringan.

Selain memproduksi kendaraan niaga, PT SIM juga berkembang untuk memproduksi beragam model dan varian mobil Suzuki untuk pasar Indonesia dan global di segmentasi kendaraan penumpang.

Produk tersebut seperti XL7, All New Ertiga, New Carry dan APV dihasilkan oleh keterampilan dan pengalaman sumber daya manusia terbaik di PT SIM. Seluruh komitmen dan kerja keras di PT SIM diberikan untuk memberikan kepuasan dan kebanggaan kepada masyarakat Indonesia.

Adapun, untuk menunjang kegiatan produksi yang berkualitas dan konsisten dalam jangka waktu panjang, PT SIM memiliki fasilitas produksi dan perakitan di Tambun serta Cikarang yang didukung 5.000 karyawan.

Kedua fasilitas ini berperan penting bagi Suzuki dalam menciptakan mobil dan motor serta komponen untuk pasar domestik maupun global hingga dapat diekspor ke-80 negara di seluruh dunia.

“Membangun bisnis di industri otomotif di Indonesia tentu tidak mudah, dibutuhkan kerja keras dan keterlibatan berbagai pihak untuk dapat membangun dan mengembangkan produk-produk unggulan kebanggaan Suzuki demi membangkitkan pasar otomotif di Indonesia,” ungkap Komisaris Suzuki Indonesia Soebronto Laras.

