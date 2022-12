Deretan Mobil Anyar Harga Rp200 Jutaan, Ada Wuling Air ev hingga Honda WR-V

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet mobil terbaru dengan harga Rp200 jutaan kini semakin banyak pilihan yang tersedia. Para konsumen dapat berburu mobil anyar dengan harga terjangkau yang cocok untuk keluarga.

Perlu diketahui, ada beberapa agen pemegang merek (APM) yang turut meramaikan pasar otomotif dalam negeri yakni Honda, Toyota, Suzuki, Hyundai, hingga Wuling dengan produk anyar pada tahun ini.

Sejumlah APM otomotif tersebut telah meluncurkan berbagai varian mobil teranyar pada tahun ini dengan harga berkisar Rp200 jutaan. Deretan mobil tersebut bervariatif yang terdiri dari segmen City Car, MPV, hingga Small SUV.

Berikut Deretan Mobil Anyar Harga Rp200 Jutaan yang Dirangkum Bisnis per Desember 2022:

Wuling Air ev

Wuling Air ev merupakan mobil listrik Battery Electric Vehicle (BEV) besutan Wuling Motors yang cukup mencuri perhatian para pecinta otomotif sejak pertama kali diluncurkan di gelaran GIIAS 2022 pada Agustus lalu.

Sebagai informasi, Wuling Air ev dibekali baterai berkapasitas 17.3 kWh dengan daya 115 V yang sanggup menempuh jarak hingga 200 km. Mobil listrik yang juga menjadi kendaraan resmi selama perhelatan KTT G20 di Bali ini dibanderol dengan harga Rp238 juta hingga Rp311 juta.

Honda WR-V

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model Small Sport Utility Vehicle (SUV) pada November 2022 lalu. Kehadiran Honda WR-V ini melengkapi line up SUV milik HPM seperti All New Honda BR-V, All New Honda HR-V, dan Honda CR-V.

Honda WR-V dibekali dapur pacu 1.5L DOHC i-VTEC berkapasitas 1.500 cc yang menghasilkan tenaga 121 PS. Adapun, Honda WR-V ini dibanderol dengan harga Rp271,9 juta hingga Rp309,9 juta.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer merupakan salah satu mobil segmen Multipurpose Vehicle (MPV) terbaru milik PT Hyundai Motors Indonesia yang perdana diluncurkan pada ajang GIIAS 2022.

Mobil 1.500 cc berjuluk "Bintang Baru Keluarga" besutan Hyundai ini memiliki kapasitas 7 penumpang. Hyundai Stargazer memiliki empat tipe, yakni Active, Trend, Style, dan Prime yang harganya dibanderol mulai Rp243,3 juta.

Suzuki S-presso

Suzuki S-Presso milik PT Suzuki Indomobil Motor merupakan mobil segmen city car yang juga resmi diluncurkan pada perhelatan GIIAS 2022. Meski bentuknya kecil, namun secara tampilan mobil tersebut terlihat maskulin.

Perlu diketahui, Suzuki S-Presso mengadopsi mesin 3 silinder berkapasitas 1.000 cc yang dapat menghasilkan tenaga maksimal 50 kW/5.500 RPM. Untuk Suzuki S-Presso tipe MT dibanderol Rp155 juta, sedangkan tipe AGS dibanderol Rp164 juta.

Toyota Veloz

All New Veloz merupakan mobil segmen MPV terbaru yang menjadi tulang punggung penjualan dari PT Toyota Astra Motor. MPV Toyota Veloz cocok untuk keluarga karena dapat mengangkut sebanyak 7 penumpang.

Adapun, Toyota Veloz menggendong mesin 4 silinder berkapasitas 1.500 cc yang dapat menghasilkan daya maksimum 106 PS/6.000 RPM dan torsi maksimum 14 Kgm/4.200 RPM. Harga All New Veloz dibanderol Rp286 juta hingga Rp331,1 juta.

