Honda WR-V Sudah Dimulai Produksi Massal Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal pertama Honda WR-V di pabrik PT HPM di Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/12/2022).

Dimulainya produksi pertama dari Honda WR-V ini sekaligus menandai dimulainya pengiriman model terbaru Honda ini ke dealer-dealer resmi Honda di seluruh Indonesia.

President Director Kotaro Shimizu mengatakan dengan dimulainya produksi ini berarti pihaknya sudah siap memenuhi permintaan konsumen domestik maupun internasional.

”Dengan dimulainya produksi ini, kami sudah siap untuk memenuhi permintaan konsumen yang sudah sangat antusias menunggu model ini dalam waktu yang secepat-cepatnya," katanya.

Shimizu menambahkan fasilitas produksi Honda Indonesia sudah dipastikan memiliki standar yang sesuai permintaan konsumennya.

"Kami percaya, fasilitas produksi Honda Indonesia yang memiliki standar kualitas tinggi dapat memenuhi ekspektasi dari konsumen di Indonesia dan Internasional di waktu mendatang," tambahnya.

Sebelumnya, Honda WR-V yang diluncurkan (2/11/2022) telah disambut antusias oleh konsumen di Indonesia. Pasalnya, sampai saat ini surat pemesanan kendaraan W-RV telah mencapai lebih dari 1.500 unit.

Adapun, dengan dimulainya produksi massal ini, Honda WR-V menambah jumlah model yang diproduksi di Pabrik PT HPM di Indonesia, yang juga meliputi bersama model-model seperti Honda Brio, All New Honda HR-V, All New Honda BR-V, Honda City Hatchback RS, Honda CR-V dan Honda Mobilio.

Sebagai informasi, pabrik PT HPM di Karawang berdiri di atas lahan 51,52 hektar dan telah pertama kali melakukan pada April 2019. PT Honda Prospect Motor (HPM) berhasil mengekspor Honda Brio sebanyak 22.680 unit. Sementara All New Honda BR-V sebanyak 2.941 unit sejak bulan Maret 2022.

