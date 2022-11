Honda Luncurkan W-RV, Ini Daftar Harganya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan pertama kali model Small Sport Utility Vehicle (SUV), yakni W-RV yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp271,9 juta.

Untuk pertama kalinya di dunia, Honda meluncurkan Honda WR-V di Jakarta pada tanggal 2 November 2022 untuk melengkapi line up SUV Honda di Indonesia. Sebelumnya, terdapat tiga model SUV milik HPM, seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

President Director PT HPM Kotaro Shimizu menjelaskan, Honda telah melakukan riset untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen dan menjalani tes di berbagai kondisi jalan langsung di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi tersebut, Honda kemudian merancang sebuah mobil yang menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia, khususnya di segmen anak muda dan keluarga.

“Honda WR-V dirancang dan dikembangkan melalui riset dan pengujian yang langsung dilakukan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan karakter jalan di Indonesia,” ujar Kotaro dalam acara peluncuran Honda W-RV, Rabu (3/11/2022).

Lebih lanjut, Kotaro mengklaim Honda W-RV ini unggul dari segi desain, performa mesin terbesar, ground clearance tertinggi hingga dilengkapi dengan teknologi keselamatan tertinggi bagi para pengendaranya dibandingkan dengan model lain di kelasnya.

“Dengan berbagai keunggulan dibandingkan model lain di kelasnya, mulai dari desain yang sporty, performa mesin terbesar, ground clearance tertinggi, hingga teknologi keselamatan terdepan,” jelas Kotaro.

Sebelumnya, Honda WR-V dikembangkan dari Honda SUV RS Concept yang merupakan sebuah SUV Compact dengan karakter yang lebih sporty khas varian RS dari Honda. Konsep ini telah diwujudkan melalui varian RS yang hadir pertama kali pada sebuah model SUV melalui All New Honda HR-V yang diluncurkan di Indonesia pada Maret 2022.

Honda WR-V tersedia dalam varian dan harga sebagai berikut:

Honda WR-V Tipe E CVT dengan harga Rp. 271.900.000*

Honda WR-V Tipe RS CVT dengan harga Rp. 289.900.000*

Honda WR-V Tipe RS CVT with Honda SENSING dengan harga Rp. 309.900.000*

