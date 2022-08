Belum Diluncurkan, Lexus Kebanjiran Pesanan The ALL New RX

Bagikan A- A+

Bisnis.com, LOS ANGELES - Lexus Indonesia mendapatkan pesanan lebih dari 200 unit mobil SUV The All New Lexus RX yang baru mulai dilakukan test drive terpusat di Santa Barbara, California Amerika Serikat pada akhir bulan ini.

Kepastian masuknya daftar tunggu pesanan seri terbaru RX disampaikan oleh Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandi menjawab Bisnis, di Los Angeles, Senin Malam (29/8) atau Selasa Siang waktu Indonesia. Bersama Harian Kompas, Bisnis Indonesia mendapatkan kesempatan pertama menjalani uji kendaraan pada Rabu, pekan ini.

“Jadi lebih dari 200 pesanan tersebut masuk dalam daftar tunggu dan kemungkinan baru dilakukan pengiriman pada November tahun ini. Test Drive The All New Lexus RX dilakukan secara serempak di AS diikuti jurnalis dari berbagai negara di penjuru dunia,” kata Anton.

Kebanyakan pesanan baru berdasarkan varian mesin yakni bensin, hybrid electric dan plug in hybrid.

“Sejauh ini pasar mobil premium memang tidak surut kendati sempat dihantam pandemi Covid-19. Di Lexus, tahun ini kami hanya mendapatkan alokasi 1.200 unit dari berbagai seri, di mana 800 diantaranya sudah kami kirimkan ke konsumen," ujarnya.





Dengan demikian, alokasi 400 sisanya kemungkinan akan didominasi pesanan seri baru RX yang merupakan populasi terbesar dari penjualan Lexus Indonesia sejak pertama kali mengaspal di Indonesia sepuluh tahun silam.

Lexus merupakan merek yang dilahirkan oleh pabrikan otomotif Toyota untuk menggarap pasar mobil kelas premium di dunia. Di Indonesia, segmentasi pasar Lexus dinaikkan ke level tertinggi beriringan dengan tiga merek mewah dari pabrikan asal Jerman Mercedes, BMW dan Audy. Lexus saat ini menguasai 18 persen pangsa pasar mobil premium di Tanah Air.

Karena segmen yang terbatas pada pasar yang berkantong tebal, menurut Anton, Lexus mengembangkan strategi yang melandaskan pada tagline creating amazing di mana pelanggan tidak hanya dibawa dalam pengalaman berkendara tetapi juga layanan purna jual yang istimewa.

Hal ini tercermin dari kehati-hatian Lexus dalam memperluas outlet penjualan di luar Jabodetabek untuk memastikan keberhasilan strategi dibawah supervisi CEO Lexus Akio Toyoda. “Saat ini sekitar 80 persen populasi Lexus ada di Jabodetabek, ini yang menjadi fokus kami.”

Kehadiran The All New New Lexus RX tersebut akan melengkapi seri barisan penjualan Lexus disamping kepastian Lexus untuk menyediakan 143 mobil listrik seri UX300 untuk keperluan KTT G20 akhir tahun nanti.

Secara terpisah, General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma membenarkan adanya daftar tunggu pesanan seri terbaru RX didapatkan saat pameran otomotif GIIAS 2022 pada medio bulan ini.

”Umumnya mereka memesan berdasarkan indikasi varian mesin baik bensin, hybrid, maupun plug in hybrid. Untuk varian yang disebut terakhir memungkinkan pengisian bahan bakar bensin, maupun secara terpisah menggunakan catu pengisi daya (charger).

Menurut Bansar segmen mobil premium, memang cukup unik karena animo konsumen tak kendor sedikitpun oleh pandemi, di saat penjualan otomotif di Indonesia terkoreksi tajam pada 2020 dan 2021.

“Saat GIIAS, kebanyakan konsumen yang datang bukan sekedar hendak pesan, tetapi memastikan kapan mobil yang hendak mereka beli dikirim,” ungkapnya.

